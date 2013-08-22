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ТЭЦ-1 выбросила черный дым

22 августа 2013, 17:44
Сегодня из трубы тюменской ТЭЦ-1 горожане заметили дым черного цвета. Как оказалось, это проводились плановые работы по сжиганию аварийного топлива.

«Вот какой загадочный выброс пришлось наблюдать сегодня из окон. Выброс длился не более 30 секунд, но цвет дыма все-таки впечатлил», — такой отзыв и фотографии прислала тюменка Евгения.

В компании «Фортум» пояснили, что это плановая ситуация. «Согласно графику подготовки оборудования ТТЭЦ-1 к отопительному сезону 2013–2014 было произведено плановое опробование работы энергетического котла № 12 на мазуте с целью проверки и наладки режима горения на этом виде топлива. Основным видом топлива для ТТЭЦ-1 является газ. Мазут относится к аварийному топливу, запасы которого формируются в соответствии с нормативами и требованиями безопасности и надежности, — объяснила пресс-секретарь компании Елена Березюк. — Плановое сжигание мазута было непродолжительным. Настройка режима работы котла занимает от 10 до 15 минут».

#Новости#Фортум#ТЭЦ-1#Женя#Общество
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