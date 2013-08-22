ТЭЦ-1 выбросила черный дым

В компании «Фортум» пояснили, что это плановая ситуация. «Согласно графику подготовки оборудования ТТЭЦ-1 к отопительному сезону 2013–2014 было произведено плановое опробование работы энергетического котла № 12 на мазуте с целью проверки и наладки режима горения на этом виде топлива. Основным видом топлива для ТТЭЦ-1 является газ. Мазут относится к аварийному топливу, запасы которого формируются в соответствии с нормативами и требованиями безопасности и надежности, — объяснила пресс-секретарь компании Елена Березюк. — Плановое сжигание мазута было непродолжительным. Настройка режима работы котла занимает от 10 до 15 минут».