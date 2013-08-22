«Самолеты 3D»: предпремьерный показ в «Синема Парк DELUXE»

Дасти Полейполе — скромный трудяга, работающий сельскохозяйственным распылителем на небольшом провинциальном аэродроме. Но это не мешает Дасти мечтать о том, чтобы однажды принять участие в кругосветных гонках самых быстрых в мире самолетов. Одна незадача — Дасти панически боится большой высоты. Поэтому, когда волею случая он все же попадает в число участников отборочного тура воздушных соревнований, ему приходится искать помощи у ветерана военно-морской авиации, отставного истребителя Шкипера. С помощью мудрого наставника Дасти сможет преодолеть свои слабости и бросить вызов надменному чемпиону Рипслингеру, а весь мир будет с замиранием сердца следить за гонкой в небесах!