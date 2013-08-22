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«Самолеты 3D»: предпремьерный показ в «Синема Парк DELUXE»

22 августа 2013, 17:29
Предпремьерный показ анимационной приключенческой комедии «Самолеты 3D» компании Disney пройдет в «Синема Парк DeLUXE» 28 августа.
Сюжет
Тюмень

Дасти Полейполе — скромный трудяга, работающий сельскохозяйственным распылителем на небольшом провинциальном аэродроме. Но это не мешает Дасти мечтать о том, чтобы однажды принять участие в кругосветных гонках самых быстрых в мире самолетов. Одна незадача — Дасти панически боится большой высоты. Поэтому, когда волею случая он все же попадает в число участников отборочного тура воздушных соревнований, ему приходится искать помощи у ветерана военно-морской авиации, отставного истребителя Шкипера. С помощью мудрого наставника Дасти сможет преодолеть свои слабости и бросить вызов надменному чемпиону Рипслингеру, а весь мир будет с замиранием сердца следить за гонкой в небесах!

Не упусти возможность отлично провести вечер и одним из первых увидеть новое творение от студии Disney! Мероприятие является закрытым. Билеты можно выиграть на радиостанции Хит ФМ и в официальном сообществе Синемапарк Вконтакте. https://vk.com/tmn_cinemapark.

Подробная информация по тел. 8 800 7 000 111, http://www.cinemapark.ru

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