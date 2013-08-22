Прошлое тобольского взрывника: шантаж тестя и торт с «сюрпризом» для свояченицы

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам взрывов в Тобольске. 36-летний местный житель обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса. Как выяснилось, взрывы, прогремевшие в Тобольске летом 2012 года, — не первое преступление мужчины. Несколько лет назад он вымогал деньги у бывшего тестя, а экс-своячницу пытался убить, начинив взрывчаткой торт.
Напомним, в конце июня 2012 года 36-летний мужчина заложил в почтовые ящики жильцов дома № 14 в 4-м микрорайоне Тобольска самодельные взрывные устройства. Они были размещены в пачках из-под сигарет. В результате прогремевших взрывов пострадали 62-летняя женщина и 50-летний мужчина. Обоим взрывом оторвало кисти рук, кроме того, они получили многочисленные ранения и ожоги лица и тела.
30 июня 2012 года злоумышленник был обнаружен у себя на даче, где он проживал в летнее время. В ходе обыска были обнаружены все необходимые компоненты для изготовления взрывных устройств: марганец, алюминиевая пудра, селитра и пустые пачки от сигарет.
Следствию задержанный объяснил свои преступные действия тем, что мстил 50-летнему знакомому, который ранее написал на него заявление в суд из-за причиненных последнему телесных повреждений.
В ходе расследования уголовного дела выявлены еще несколько преступлений, совершенные обвиняемым, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Так, с 2004 по 2005 год обвиняемый со своим знакомым вымогал деньги — 250 тысяч рублей — у бывшего тестя. Мужчина по телефону угрожал бывшему родственнику расправой с членами его семьи. Чтобы оказать дополнительное психологическое воздействие, он изготовил муляж взрывного устройства, поместил его в картонную коробку и передал со случайным человеком бывшей жене. Однако молодой человек по дороге открыл посылку и, обнаружив подозрительный предмет, сообщил об этом в правоохранительные органы.
В июне 2005 года, так и не получив денег, обвиняемый решил убить сестру своей бывшей жены. Он изготовил настоящее взрывное устройство и поместил его в торт. Его подельник нашел двух мальчиков, которым пообещал вознаграждение, если они отнесут торт женщине. Задача подельника заключалась в том, чтобы с помощью радиопередатчика привести взрывное устройство в действие. Женщина от торта отказалась. Подельник, осознавая, что кроме нее могут пострадать жильцы, проживающие в многоквартирном жилом доме, сломал радиопередатчик и выбросил его в мусорный бак, сообщив обвиняемому, что взрывное устройство не сработало.
36-летний тоболяк обвиняется по ч.3 ст.33, п. «г» ч.2 ст.163 УК РФ (организация вымогательства, совершенная в крупном размере), ч. 3 ст.33, ч.3 ст.30, п. «е», «з» ч.2 ст.105 УК РФ (организация покушения на убийство, совершенная общеопасным способом, сопряженное с вымогательством), двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.223 УК РФ («незаконное изготовление оружия»), двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконная передача взрывных устройств), ч.3 ст.30, п. «а, е» ч.2 ст.105 УК РФ («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом в отношении двух и более лиц»). Поскольку следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Расследование уголовного дела завершено.