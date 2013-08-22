Прошлое тобольского взрывника: шантаж тестя и торт с «сюрпризом» для свояченицы

В июне 2005 года, так и не получив денег, обвиняемый решил убить сестру своей бывшей жены. Он изготовил настоящее взрывное устройство и поместил его в торт. Его подельник нашел двух мальчиков, которым пообещал вознаграждение, если они отнесут торт женщине. Задача подельника заключалась в том, чтобы с помощью радиопередатчика привести взрывное устройство в действие. Женщина от торта отказалась. Подельник, осознавая, что кроме нее могут пострадать жильцы, проживающие в многоквартирном жилом доме, сломал радиопередатчик и выбросил его в мусорный бак, сообщив обвиняемому, что взрывное устройство не сработало.