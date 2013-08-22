Принимать макулатуру в выходные будут сразу в 2 точках Заречного

Прием макулатуры и батареек в зоне отдыха Заречных микрорайонов организовало управление Росприроднадзора по Тюменской области и его общественный совет при поддержке НИИ экологии в рамках акции «Зеленая суббота». Бумагу здесь будут принимать с 12 до 15 часов: в дело пойдут старые журналы и газеты, ненужные книжки, учебники, использованные тетради, черновики и офисная бумага. Всё это должно быть без скрепок, скобок, ламинации, файликов и т.д. Перед сдачей макулатуру желательно рассортировать, собрать в стопки и связать веревкой. При этом газеты, а также изношенные книги в твердом переплете, — связать отдельно.