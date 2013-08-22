Принимать макулатуру в выходные будут сразу в 2 точках Заречного

Старые журналы и газеты, ненужные книги, учебники, черновики и другой бумажный мусор будут принимать 24 августа в парке 65-летия Победы по улице Щербакова и в микрорайоне Европейском. В парке можно будет также сдать на безопасное хранение использованные батарейки.
Прием макулатуры и батареек в зоне отдыха Заречных микрорайонов организовало управление Росприроднадзора по Тюменской области и его общественный совет при поддержке НИИ экологии в рамках акции «Зеленая суббота». Бумагу здесь будут принимать с 12 до 15 часов: в дело пойдут старые журналы и газеты, ненужные книжки, учебники, использованные тетради, черновики и офисная бумага. Всё это должно быть без скрепок, скобок, ламинации, файликов и т.д. Перед сдачей макулатуру желательно рассортировать, собрать в стопки и связать веревкой. При этом газеты, а также изношенные книги в твердом переплете, — связать отдельно.
В микрорайоне «Европейский» около дома 30/1 по улице Эрвье принимают макулатуру в субботу с 14 до 15. Это очередной этап акции «Сдай бумагу — сохрани дерево»! «Ждем всех, всех, всех с мешочками, мешками и коробками макулатуры. Ведь даже килограмм переданной на переработку макулатуры спасает маленький кустик. Так давайте спасем целый лес!», — призывают организаторы.
На акции, которая будет проходить в парке 65-летия Победы будут принимать использованные батарейки. Сам по себе этот элемент питания опасности не представляет — до тех пор, пока не попадет в окружающую среду — сначала в мусорное ведро, затем на свалку. При разрушении корпуса безобидная с первого взгляда батарейка выделяет ртуть, свинец, кадмий, никель, цинк, олово, которые беспрепятственно попадают в грунтовые воды и почву, накапливаются в растениях, оказывают негативное влияние на здоровье людей и животных.
Важно отметить, что в России нет программы по утилизации батареек, поэтому их сбором и накапливанием опасных отходов занимаются специализированные предприятия. Соответственно, юридические лица сдают батарейки напрямую этим предприятиям (в Тюмени их несколько), а граждане — своим управляющим компаниям или ТСЖ, которые согласно требованиям действующего законодательства обязаны организовать накопление ртутьсодержащих отходов и назначить ответственное лицо за обращение с ними.
Все собранные на акции батарейки отправятся на безопасное хранение в МУП «Комтех», а макулатура — на вторичную переработку. Из газет на Боровской птицефабрике сделают ячейки для яиц, а все остальное бумагоперерабатывающий завод в Свердловской области «превратит» в известное средство гигиены, салфетки, картон для упаковок и тары, а также в теплоизоляционные материалы, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Каждый тюменец, которые сдаст в парке 65-летия Победы макулатуру и батарейки, в качестве награды получит приятный бонус.