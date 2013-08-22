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Московских клипмейкеров впечатлили тюменские дороги и кардиоцентр

22 августа 2013, 16:59
Группа телеканала «Моя планета» провела в Тюмени 2 дня, снимая ролики о наших достопримечательностях и интересных местах.
Сюжет
Тюмень

Группа телеканала «Моя планета» провела в Тюмени 2 дня, снимая ролики о наших достопримечательностях и интересных местах.

Режиссер-постановщик Сергей Макоткин, известный по работе над проектами «Первого канала» «Большие гонки» и «Жестокие игры», отмечает, что Тюменская область комфортна для туриста. «Первое сильное впечатление производят дороги, — отметил он. — Самые ровные в России, даже в Москве они хуже. Заметно, что за городом ухаживают: он очень чистый, видно, что в него вкладываются средства».

У региона много сильных сторон в плане туризма, убежден режиссер. Например, съемочную группу впечатлил современный Тюменский кардиологический центр. Там удалось снять две операции и, по словам Сергея Макоткина, увиденное достойно отдельного сюжета.

В съемках некоторых роликов заняты тюменские актеры. Несмотря на то, что часть сцен будет постановочной, в целом режиссер планирует показать Тюменскую область такой, какая она есть. Ролики будут живыми и реалистичными, обещают члены съемочной группы.

В конечном итоге телеканал покажет пять роликов, один из которых будет имиджевым, а четыре остальных посвящены разным видам туризма: событийному, историко-познавательному, деловому и рекреационному.

Съемки проходили в Тюмени 20 и 21 августа. 22 и 23 августа съемочная группа будет работать в Тобольске и Нижнетавдинском районе. В объектив телекамеры попадут туристский комплекс «Абалак», Тобольский кремль, сад Ермака, сквер Ершова и Завальное кладбище, на котором похоронены ссыльные декабристы. А в субботу, 24 августа, телеканалу «Моя планета» удастся запечатлеть народные гуляния «Августовские спасы» в городе Ялуторовске.

Фото с сайта Zdorovoe-serdce.ucoz.ru

#Новости#Телевидение#Тюмень#Туризм#Ирина#Общество
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