Московских клипмейкеров впечатлили тюменские дороги и кардиоцентр

Режиссер-постановщик Сергей Макоткин, известный по работе над проектами «Первого канала» «Большие гонки» и «Жестокие игры», отмечает, что Тюменская область комфортна для туриста. «Первое сильное впечатление производят дороги, — отметил он. — Самые ровные в России, даже в Москве они хуже. Заметно, что за городом ухаживают: он очень чистый, видно, что в него вкладываются средства».