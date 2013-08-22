Ханты-Мансийский банк проводит фотоконкурс «По-щучьему велению!»

В целях развития и популяризации фотоискусства, поощрения талантливых фотографов и рыболовов Ханты-Мансийский банк проводит ежегодный конкурс фотографий «По щучьему велению!».
Участие в нем могут принять существующие и потенциальные клиенты банка, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, Кургана, Шадринска, Стрежевого, Москвы, Санкт-Петербурга. Чтобы принять участие в конкурсе, вы должны заниматься любительской рыбалкой и увлекаться фотографией. С 15 августа по 31 октября присылайте на электронный адрес: [email protected] фотографию на любую из 4-х конкурсным тем:
— «Летняя рыбалка»;
— «Зимняя рыбалка»;
— «Рыболовный трофей»;
— «Пейзаж на рыбалке».
Победители в каждой номинации награждаются ценными призами. Призовой фонд конкурса составляют 4 GPS-навигатора, 4 спиннинга с катушкой, 4 рыболовных рюкзака, 2 набора портативных раций.
Как отметил начальник управления маркетинга Владислав Волков, конкурс «По щучьему велению!» пользуется огромной популярностью среди любителей рыбалки: «Рыбная ловля — самое популярное хобби у сибиряков и уральцев. Можно сказать, что это действительно один из самых любимых народных видов отдыха. Наш банк проводит этот конкурс уже третий раз, и мы видим, что количество участников конкурса растет с каждым годом».
Информация о публичных условиях победителях конкурса будет размещена на Интернет-сайтах www.cибирскоебогатство.рф, www.khmb.ru, www.vk.com/hmbank, www.facebook.com/hmbank не позднее 30 ноября 2013.
Фото с сайта Rybalkatv.com