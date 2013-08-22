Ханты-Мансийский банк проводит фотоконкурс «По-щучьему велению!»

Как отметил начальник управления маркетинга Владислав Волков, конкурс «По щучьему велению!» пользуется огромной популярностью среди любителей рыбалки: «Рыбная ловля — самое популярное хобби у сибиряков и уральцев. Можно сказать, что это действительно один из самых любимых народных видов отдыха. Наш банк проводит этот конкурс уже третий раз, и мы видим, что количество участников конкурса растет с каждым годом».