Французский бренд женской обуви Lisette теперь в Тюмени

Lisette — это обувь и аксессуары для романтичных натур, тех, кто всегда стремится подчеркнуть истинную женственность и красоту. Основная идея коллекции разрабатывается в Париже.
Легкость образа Lisette отражена в каждом элементе обуви, это разнообразный декор, перфорация, контрастные строчки, кантики — все это делает каждую модель выразительной, подчеркивая фирменный стиль.
Обувь бренда Lisette — уникальная модельная обувь, которая при своей легкости, внешней красоте и изяществе, сохраняет все качества комфортной обуви, что особенно важно в холодный период.
Эксклюзивный дизайн сочетается с высокими теплозащитными свойствами за счет использования стельки с 3-х миллиметровым изолоном. Это отличительное свойство обуви бренда Lisette позволит не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя комфортно даже в самый морозный зимний день.
Бренд Lisette не копирует моду, он создает свой стиль. Именно за это постоянные покупатели ценят Lisette.