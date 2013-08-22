nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Французский бренд женской обуви Lisette теперь в Тюмени

22 августа 2013, 09:07
Первый обувной салон Lisette в Тюмени открылся 21 августа в ТРЦ «Гудвин» (ул. М. Горького,70). Для посетителей салона — модная женская обувь известного французского бренда Lisette, а также аксессуары для создания гармоничного образа.
Сюжет
Тюмень

Lisette — это обувь и аксессуары для романтичных натур, тех, кто всегда стремится подчеркнуть истинную женственность и красоту. Основная идея коллекции разрабатывается в Париже.

Легкость образа Lisette отражена в каждом элементе обуви, это разнообразный декор, перфорация, контрастные строчки, кантики — все это делает каждую модель выразительной, подчеркивая фирменный стиль.

Обувь бренда Lisette — уникальная модельная обувь, которая при своей легкости, внешней красоте и изяществе, сохраняет все качества комфортной обуви, что особенно важно в холодный период.

Эксклюзивный дизайн сочетается с высокими теплозащитными свойствами за счет использования стельки с 3-х миллиметровым изолоном. Это отличительное свойство обуви бренда Lisette позволит не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя комфортно даже в самый морозный зимний день.

Бренд Lisette не копирует моду, он создает свой стиль. Именно за это постоянные покупатели ценят Lisette.

#Новости#Гудвин#Франция#Тюмень#Обувь#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25