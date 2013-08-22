Французский бренд женской обуви Lisette теперь в Тюмени

Эксклюзивный дизайн сочетается с высокими теплозащитными свойствами за счет использования стельки с 3-х миллиметровым изолоном. Это отличительное свойство обуви бренда Lisette позволит не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя комфортно даже в самый морозный зимний день.