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Экстремальные гонки, спортивные шоу, соревнования — на «Одиссее»

22 августа 2013, 11:51
Традиционный фестиваль туристов и путешественников Тюменской области «Одиссея» пройдет с 6 по 8 сентября. Его участников ждут соревнования в разных видах туризма, шоу, экстремальные гонки.
Сюжет
Тюмень

Ежегодно на Фестиваль съезжаются более 2000 любителей активного отдыха из Тюмени и других регионов страны. Завершится «Одиссея-2013» 8 сентября.

Откроется фестиваль на территории турбазы «Азимут» 6 сентября в 21:00. Участники начнут свое путешествие утром этого дня. Каждый сможет отправиться с картой по «Тюменской тропе» (санаторий «Лебяжье», ТЭЦ-2 — территория турбазы «Азимут») и получить значок путешественника.

7–8 сентября участников ждут:

— соревнования по спортивному туризму в группе дисциплин, дистанция — пешеходная;

— пешеходные соревнования по спортивному туризму среди ветеранов (старше 35 лет) «Наше поколение»;

— соревнования по спортивному туризму в дисциплине дистанция — пешеходная среди людей с ограниченными физическими возможностями (ЛОФВ) «Это мы можем!»;

— соревнования на воде по спортивному туризму в группе дисциплин;

— соревнования по спортивному туризму на велосипеде «Кросс-кантри»;

— соревнования по спортивному ориентированию;

— экстремальная гонка «Остаться в живых»;

— шоу спортивного туризма «Мегадрайв»;

— шоу скалолазания «Джампинг — Экстремальный прыжок»;

— фестиваль приключений;

— соревнования для юных туристов «Туристята»;

— конкурс фоторабот «Мгновения туризма»;

— конкурс видеофильмов «Туристские тропы»;

— конкурс «Авторская песня»;

— открытый кубок города Тюмени по спортивному скалолазанию.

Как сообщает отдел информации и связей с общественностью «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи», туристы и путешественники пройдут по следующим маршрутам:

Пешеходная дистанция

1. ТЭЦ-2 (г. Тюмень) — территория турбазы «Азимут» (Тюменский район, 18 км подъезда к городу Тюмени от автомобильной дороги «Байкал» строение 29, 30, 31 вблизи с. Онохино Тюменского района)

2. Санаторий «Лебяжье» (14 км Червишевского тракта) — территория турбазы «Азимут» (18 км подъезда к городу Тюмени от автомобильной дороги «Байкал» строение 29, 30, 31 вблизи с. Онохино Тюменского района)

Водная дистанция — мост Червишево.

В рамках Фестиваля также планируется провести эколого-краеведческие одночасовые экскурсии для всех желающих (группа от 6 до 12 человек), а также — заседание общественной организации «Федерации спортивного туризма Тюменской области».

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