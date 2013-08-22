Экстремальные гонки, спортивные шоу, соревнования — на «Одиссее»

Ежегодно на Фестиваль съезжаются более 2000 любителей активного отдыха из Тюмени и других регионов страны. Завершится «Одиссея-2013» 8 сентября.
Откроется фестиваль на территории турбазы «Азимут» 6 сентября в 21:00. Участники начнут свое путешествие утром этого дня. Каждый сможет отправиться с картой по «Тюменской тропе» (санаторий «Лебяжье», ТЭЦ-2 — территория турбазы «Азимут») и получить значок путешественника.
7–8 сентября участников ждут:
— соревнования по спортивному туризму в группе дисциплин, дистанция — пешеходная;
— пешеходные соревнования по спортивному туризму среди ветеранов (старше 35 лет) «Наше поколение»;
— соревнования по спортивному туризму в дисциплине дистанция — пешеходная среди людей с ограниченными физическими возможностями (ЛОФВ) «Это мы можем!»;
— соревнования на воде по спортивному туризму в группе дисциплин;
— соревнования по спортивному туризму на велосипеде «Кросс-кантри»;
— соревнования по спортивному ориентированию;
— экстремальная гонка «Остаться в живых»;
— шоу спортивного туризма «Мегадрайв»;
— шоу скалолазания «Джампинг — Экстремальный прыжок»;
— фестиваль приключений;
— соревнования для юных туристов «Туристята»;
— конкурс фоторабот «Мгновения туризма»;
— конкурс видеофильмов «Туристские тропы»;
— конкурс «Авторская песня»;
— открытый кубок города Тюмени по спортивному скалолазанию.
Как сообщает отдел информации и связей с общественностью «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи», туристы и путешественники пройдут по следующим маршрутам:
Пешеходная дистанция
1. ТЭЦ-2 (г. Тюмень) — территория турбазы «Азимут» (Тюменский район, 18 км подъезда к городу Тюмени от автомобильной дороги «Байкал» строение 29, 30, 31 вблизи с. Онохино Тюменского района)
2. Санаторий «Лебяжье» (14 км Червишевского тракта) — территория турбазы «Азимут» (18 км подъезда к городу Тюмени от автомобильной дороги «Байкал» строение 29, 30, 31 вблизи с. Онохино Тюменского района)
Водная дистанция — мост Червишево.
В рамках Фестиваля также планируется провести эколого-краеведческие одночасовые экскурсии для всех желающих (группа от 6 до 12 человек), а также — заседание общественной организации «Федерации спортивного туризма Тюменской области».