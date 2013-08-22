Дождались! Развязку на Мельникайте частично открыли

«На сегодняшний день сдача объектов дорожной инфраструктуры важна для нашего города и для комфортного проживания в нем. Поэтому это событие очень значимое, мы его ждали. Хочется поблагодарить „Мостострой-11“ за то, что уже второй объект, важный для областной столицы — первой была Московская развязка, они строят с удешевлением и выполняют работы с опережением сроков. А качество работы оценят тюменцы, когда прямой ход начнет уже полноценно функционировать», — отметил в ходе открытия Владимир Якушев.
Напомним, что пока движение по эстакаде осуществляется только в прямом направлении — от «Порта» до «Ленты». Также с Мельникайте возможно попасть на улицу Чаплина по правоповоротному съезду, а по кольцу — уйти на Широтную.
Дорожники предлагают для автомобилистов альтернативные пути объезда. Если вам вдруг потребуется повернуть на Широтную, то необходимо доехать до улицы Валерии Гнаровской, повернуть на нее, а дальше проехать по проезду 9 Мая или улице Николая Федорова до Широтной. Если при движении со стороны «Ленты» необходимо повернуть на улицу Чаплина, то необходимо проехать по улице Мельникайте до 30 лет Победы и повернуть на Молодежную. Движение по улице Чаплина возможно только прямо по кольцу на Широтную.
Если требуется повернуть налево на Мельникайте, то необходимо двигаться по улицам Молодежной и 30 лет Победы. Движение по улице Широтной возможно только прямо по кольцу на улицу Чаплина. Если с Широтной требуется выехать на Мельникайте в сторону центра, то необходимо заблаговременно повернуть на улицу Федорова или проезд 9 Мая. Если при движении с Широтной необходимо попасть на объездную дорогу, нужно проехать прямо на Чаплина, затем свернуть налево по Салехардской или Демьяна Бедного на улицу Самарцева.
«У нас еще будут проблемы со съездами, за что мы заранее приносим свои извинения. И, чтобы причинить меньшие неудобства как раз и запускаем прямой ход. А потом мы выполним съезды с улицы Мельникайте на Широтную. До конца года эти работы будут выполнены», — пообещал Николай Руссу.
Владимир Якушев добавил, что строительство таких объектов, безусловно, является огромной нагрузкой на бюджет. «Но, тем не менее, мы планируем завершить проезд по улице Монтажников, потому что это очень значимый объект, который должен соединить микрорайоны с центральной частью города, и сегодня здесь наиболее напряженный трафик. В планах завершение и так называемого Восточного обхода вокруг Тюмени, потому что та часть, которая не замыкает объездную дорогу, сегодня тоже создает массу проблем. Там будет построен мост через Туру и три серьезных развязки. Это тоже должно разгрузить город. Ну и два моста, на Мельникайте и Челюскинцев. Мы с нетерпением ожидаем выхода документации, находящейся на госэкспертизе, которую мы тяжело проходим из-за серьезных нареканий к работе исполнителей. К концу года по одному из мостов документы мы должны получить», — сообщил он.
«Временно мы закрываем правый поворот на улицу Широтную, чтобы перенести сетевые коммуникации. Получается, что практически весь октябрь у нас съезда на Широтную не будет, — комментирует ситуацию глава областной ГИБДД Геннадий Лоточкин. — Кроме того, мы выполняем движение в прямом направлении по Широтной — Чаплина, а также правый поворот с улицы Чаплина на улицу Федюнинского. Движение в прямом направлении должно облегчить жизнь горожанам. Следующий объект — кольцо „Дины“. Там тоже будет развязка».
Временно меняются схемы маршрутов под номерами 5, 13, 14, 17, 38, 44, 50, 51, 56, 57, 61, 79, 100к, 134. «Наибольшие изменения претерпит маршрут № 17. При движении в сторону Восточного микрорайона автобусы будут объезжать закрытый участок пути по улице Широтной и Пермякова, а при движении в сторону деревни Метелева — по улицам Николая Федорова, 30 лет Победы и Мельникайте», — поясняют в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».
Для посадки и высадки пассажиров организовано несколько временных остановочных пунктов. Два из них расположены на улице Самарцева, еще два — на улицах проезд 9 мая и Валерии Гнаровской.
Фото Евгения Шарова