Дождались! Развязку на Мельникайте частично открыли

Владимир Якушев добавил, что строительство таких объектов, безусловно, является огромной нагрузкой на бюджет. «Но, тем не менее, мы планируем завершить проезд по улице Монтажников, потому что это очень значимый объект, который должен соединить микрорайоны с центральной частью города, и сегодня здесь наиболее напряженный трафик. В планах завершение и так называемого Восточного обхода вокруг Тюмени, потому что та часть, которая не замыкает объездную дорогу, сегодня тоже создает массу проблем. Там будет построен мост через Туру и три серьезных развязки. Это тоже должно разгрузить город. Ну и два моста, на Мельникайте и Челюскинцев. Мы с нетерпением ожидаем выхода документации, находящейся на госэкспертизе, которую мы тяжело проходим из-за серьезных нареканий к работе исполнителей. К концу года по одному из мостов документы мы должны получить», — сообщил он.