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Выпавшее из кузова бревно убило водителя легковушки

21 августа 2013, 15:39
На днях в законную силу вступило решение Ярковского районного суда в отношении водителя, который по собственной халатности погубил человека.

Как сообщает пресс-служба УСД, 5 сентября 2012 года Уляшев А.В., управляя автомобилем ЗиЛ, потерял находящийся в кузове самосвала груз — бревно. На ходу оно выпало и попало в автомобиль ВАЗ-21150, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия водитель легковушки получил тяжелые травмы и погиб.

При рассмотрении уголовного дела в отношении Уляшева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.264 УК РФ, потерпевшими было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с примирением сторон и возмещением подсудимым материального ущерба и морального вреда.

Постановлением Ярковского районного суда было прекращено уголовное дело, а Уляшев освобожден от уголовной ответственности.

Жена погибшего в интересах несовершеннолетнего ребенка обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца. Уляшев в судебном заседании обязанность по ежемесячному содержанию ребенка оспаривать не стал.

Решением суда исковые требования истца были удовлетворены. Ежемесячно, с последующей индексацией в установленном законом порядке, Уляшев будет до совершеннолетия выплачивать деньги ребенку, оставшемуся без отца.

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