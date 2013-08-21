Выпавшее из кузова бревно убило водителя легковушки

Как сообщает пресс-служба УСД, 5 сентября 2012 года Уляшев А.В., управляя автомобилем ЗиЛ, потерял находящийся в кузове самосвала груз — бревно. На ходу оно выпало и попало в автомобиль ВАЗ-21150, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия водитель легковушки получил тяжелые травмы и погиб.