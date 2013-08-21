Выпавшее из кузова бревно убило водителя легковушки

Как сообщает пресс-служба УСД, 5 сентября 2012 года Уляшев А.В., управляя автомобилем ЗиЛ, потерял находящийся в кузове самосвала груз — бревно. На ходу оно выпало и попало в автомобиль ВАЗ-21150, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия водитель легковушки получил тяжелые травмы и погиб.
При рассмотрении уголовного дела в отношении Уляшева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.264 УК РФ, потерпевшими было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с примирением сторон и возмещением подсудимым материального ущерба и морального вреда.
Постановлением Ярковского районного суда было прекращено уголовное дело, а Уляшев освобожден от уголовной ответственности.
Жена погибшего в интересах несовершеннолетнего ребенка обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца. Уляшев в судебном заседании обязанность по ежемесячному содержанию ребенка оспаривать не стал.
Решением суда исковые требования истца были удовлетворены. Ежемесячно, с последующей индексацией в установленном законом порядке, Уляшев будет до совершеннолетия выплачивать деньги ребенку, оставшемуся без отца.