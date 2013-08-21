В Тюмень съедутся танцоры со всей России

Конкурсная программа включает следующие номинации: классический, народный, стилизованный, эстрадный и современный танцы, сообщает отдел информации и связей с общественностью «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи».
В конкурсе примут участие хореографические коллективы и исполнители от 6 до 18 лет. В Тюмень на конкурс съедутся гости из разных регионов России. Выступление участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут ведущие специалисты в области хореографического искусства Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга и других городов России.
Цель конкурса — выявить и поддержать одаренных детей, повысить уровень престижа творческих специальностей, а также привлечь внимание к искусству танца.
По результатам конкурса жюри определит в каждой номинации лауреатов и дипломантов. Кроме того, по итогам конкурса жюри оставляет за собой право присуждения Гран-при и специальных дипломов «За лучшую постановку», «За раскрытие образа», «За высокую сценическую культуру», «Лучший исполнитель» и др.
Открытие конкурса пройдет 16 ноября в 10 часов, в 11 стартует конкурсный просмотр. 17 ноября в 10 часов начнется мастер-класс с руководителями коллективов, а в 15 — гала-концерт, где наградят победителей и участников конкурса «Серебряные крылышки».
Учредители конкурса: департамент культуры администрации Тюменской области, департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, Московский государственный университет культуры и искусств, Федерация танцевального спорта Тюменской области.
Организаторы: ТГАКИиСТ, «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи», кафедра спортивного и эстрадного танцев ТГАКИиСТ.