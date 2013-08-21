В Тюмень съедутся танцоры со всей России

В конкурсе примут участие хореографические коллективы и исполнители от 6 до 18 лет. В Тюмень на конкурс съедутся гости из разных регионов России. Выступление участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут ведущие специалисты в области хореографического искусства Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга и других городов России.