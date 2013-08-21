Торчащие из грузовика трубы пробили лобовое стекло «Ниссана»

Если ты за рулем всего лишь год, а пассажир в твоей машине ребенок, сам бог велел тебе быть осторожнее. Но не все это понимают. На улице Ветеранов труда в 16:20 водитель «шестерки» не выдержал дистанцию, произошло столкновение с автомобилем Skoda. В ДТП пострадал 10-летний пассажир «Жигулей», у него ушиб грудной клетки.