Торчащие из грузовика трубы пробили лобовое стекло «Ниссана»

На областных дорогах основной причиной дорожных аварий остается превышение скорости. Opel опрокинулся днем на 49 километре дороги Тюмень — Нижняя Тавда из-за быстрой езды 24-летнего водителя. Пострадали три человека: водитель, 27-летний пассажир и 17-летняя пассажирка, у всех ушибы, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Мотоцикл Honda без госномеров и Isuzu столкнулись на 22 километре трассы Тюмень — Омск, от удара автомобиль «улетел» в кювет. 22-летний мотоциклист отделался сотрясением мозга, ушибами и переломом пальца на руке.
Два скутериста не справились с управлением двухколесной техники. В Заводоуковске ушибы получил 14-летний скутерист, в Голышманово — 67-летний сломал стопу, поранил ногу и голову.
Водитель и пассажирка Nissan X-Trail могут считать, что родились в рубашках. В 19:30 на улице Щербакова, 221 в Тюмени Mitsubishi-трубовоз попытался повернуть налево. По предварительным данным, водитель внедорожника не выдержал безопасную дистанцию, в результате трубы пробили лобовое стекло, попав в салон машины, повредив крышу. Многие в такой ситуации лишались головы. В этом случае водитель со стажем 3 года не пострадал, 33-летняя пассажирка получила сотрясение головного мозга.
Если ты за рулем всего лишь год, а пассажир в твоей машине ребенок, сам бог велел тебе быть осторожнее. Но не все это понимают. На улице Ветеранов труда в 16:20 водитель «шестерки» не выдержал дистанцию, произошло столкновение с автомобилем Skoda. В ДТП пострадал 10-летний пассажир «Жигулей», у него ушиб грудной клетки.
Днем на перекрестке улиц Червишевский тракт и Молодежной автобусом сбита 33-летняя тюменка, она получила черепно-мозговую травму и повреждения носа. Предварительно, водитель автобуса не пропустил пешехода, поворачивая на перекрестке.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области