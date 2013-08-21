Сделай подарок пожилым людям своими руками

В акции может принять участие любой желающий. Для этого нужно изготовить черепаху в соответствии с шаблоном, который вместе с подробной инструкцией по изготовлению можно скачать на сайте www.togc.ru. Все, что необходимо иметь под рукой — эскиз выкройки, ткань, ножницы, иголку, нитку и любой наполнитель.