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Сделай подарок пожилым людям своими руками

21 августа 2013, 11:52
Тюменцам предлагают сшить своими руками сувенир — мягкую игрушку-черепаху, чтобы подарить ее пожилым людям.
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Тюмень

В акции может принять участие любой желающий. Для этого нужно изготовить черепаху в соответствии с шаблоном, который вместе с подробной инструкцией по изготовлению можно скачать на сайте www.togc.ru. Все, что необходимо иметь под рукой — эскиз выкройки, ткань, ножницы, иголку, нитку и любой наполнитель.

По мнению организаторов, черепаха символизирует мудрость и долголетие. Такой подарок выразит пожелание долгих лет жизни.

Акцию проводит областной геронтологический центр, она приурочена к празднованию Дня пожилых людей. Согреть пожилых людей теплом своих сердец и подарить частичку доброты и заботы — главная цель акции, сообщает сектор маркетинга областного геронтологического центра.

Мягкие игрушки будут приниматься с 1 по 30 сентября по адресу: ул. Карла Маркса, д.123, тел. 51-77-05, сектор маркетинга. Время приема: понедельник — пятница, с 09:00 до 16:00. В дальнейшем каждая игрушка попадет в руки пожилому человеку. В канун праздника волонтеры будут дарить эти игрушки пожилым прохожим на улицах города Тюмени.

Порадуйте старшее поколение своим участием в благотворительной акции, подарите пожилым заботу и внимание!

#Новости#Пожилые люди#Тюмень#Акция#Ирина#Общество
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