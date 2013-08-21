Сделай подарок пожилым людям своими руками

В акции может принять участие любой желающий. Для этого нужно изготовить черепаху в соответствии с шаблоном, который вместе с подробной инструкцией по изготовлению можно скачать на сайте www.togc.ru. Все, что необходимо иметь под рукой — эскиз выкройки, ткань, ножницы, иголку, нитку и любой наполнитель.
По мнению организаторов, черепаха символизирует мудрость и долголетие. Такой подарок выразит пожелание долгих лет жизни.
Акцию проводит областной геронтологический центр, она приурочена к празднованию Дня пожилых людей. Согреть пожилых людей теплом своих сердец и подарить частичку доброты и заботы — главная цель акции, сообщает сектор маркетинга областного геронтологического центра.
Мягкие игрушки будут приниматься с 1 по 30 сентября по адресу: ул. Карла Маркса, д.123, тел. 51-77-05, сектор маркетинга. Время приема: понедельник — пятница, с 09:00 до 16:00. В дальнейшем каждая игрушка попадет в руки пожилому человеку. В канун праздника волонтеры будут дарить эти игрушки пожилым прохожим на улицах города Тюмени.
Порадуйте старшее поколение своим участием в благотворительной акции, подарите пожилым заботу и внимание!