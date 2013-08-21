Развязку на Мельникайте частично открывают. Автобусы пойдут в объезд

Изменится и схема организации движения на территории, прилегающей к строительной площадке, у ТЦ «Южный»: при движении по улице Широтной в направлении от улицы Пермякова, повернуть на Мельникайте в сторону центра будет невозможно — этот участок закрывается для проведения работ. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам планировать маршрут движения и в указанном случае для объезда заранее сворачивать на улицу Федорова или проезд 9 мая и двигаться далее по улице Валерии Гнаровской. По этим же улицам будет организовано движение городских автобусов.