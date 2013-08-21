Развязку на Мельникайте частично открывают. Автобусы пойдут в объезд

С завтрашнего дня движение в прямом направлении по улице Мельникайте будет осуществляться по вновь построенной эстакаде. Также будет возможно движение по правоповоротному съезду в направлении от центра города в сторону улицы Чаплина, напоминает пресс-служба ГИБДД.
Изменится и схема организации движения на территории, прилегающей к строительной площадке, у ТЦ «Южный»: при движении по улице Широтной в направлении от улицы Пермякова, повернуть на Мельникайте в сторону центра будет невозможно — этот участок закрывается для проведения работ. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам планировать маршрут движения и в указанном случае для объезда заранее сворачивать на улицу Федорова или проезд 9 мая и двигаться далее по улице Валерии Гнаровской. По этим же улицам будет организовано движение городских автобусов.
Временно поменяются схемы маршрутов под номерами 5, 13, 14, 17, 38, 44, 50, 51, 56, 57, 61, 79, 100к, 134. «Наибольшие изменения претерпит маршрут № 17. При движении в сторону Восточного микрорайона автобусы будут объезжать закрытый участок пути по улице Широтной и Пермякова, а при движении в сторону деревни Метелева — по улицам Николая Федорова, 30 лет Победы и Мельникайте», — поясняют в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».
Для посадки и высадки пассажиров организовано несколько временных остановочных пунктов. Два из них расположены на улице Самарцева, еще два — на улицах Проезд 9 мая и Валерии Гнаровской.
Узнать подробную информацию о схемах и графиках движения автобусов можно по бесплатному номеру телефона горячей линии 8-800-300-1924 или на сайте tgt72.ru.
В настоящее время на строящейся развязке проходит выездное совещание, на котором Госавтоинспекция области инициировала установку временного светофорного объекта с вызывным устройством на месте пешеходного перехода через улицу Мельникайте, напротив ТЦ «Южный», под новой эстакадой.
Фото Александра Бабенко