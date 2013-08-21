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На Комсомольской исчезнут ямы да ухабы?

21 августа 2013, 17:32
Горожане отмечают, что на улице Комсомольской в Тюмени участок дороги, где в прошлом году вели работы по замене теплосетей, в плачевном состоянии.

«Участок улицы Комсомольской от улицы Свердлова до Профсоюзной. Там, где прошлый год все лето меняли трубы, и где потом 3 гастарбайтера тапками утаптывали дорогу. Ездить безопасно невозможно…», — пишет пользователь форума PLAYANGEL. «Участок дороги от Водопроводной до Немцова в ужасном состоянии. Мы не ожидали, что в центре города может быть такая дорога. Колпак от колеса даже потеряли на кочке», — рассказывает тюменка Ольга.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что в рамках муниципального контракта в прошлом году действительно были проведены ремонтные работы на улице Комсомольской. Напомним, 8 домов до самого октября тогда жили без горячей воды и отопления. Сроки работ были значительно затянуты, и в период, когда уже выпал снег, по всем нормам восстанавливать благоустройство не удалось. Работы там будут выполнены в рамках гарантийных обязательств по контракту. К тому же этот участок дороги планируют поставить в ремонт, когда заменят там все коммуникации.

#Новости#Дороги#Женя#Общество
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