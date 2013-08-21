На Комсомольской исчезнут ямы да ухабы?

В пресс-службе городской администрации пояснили, что в рамках муниципального контракта в прошлом году действительно были проведены ремонтные работы на улице Комсомольской. Напомним, 8 домов до самого октября тогда жили без горячей воды и отопления. Сроки работ были значительно затянуты, и в период, когда уже выпал снег, по всем нормам восстанавливать благоустройство не удалось. Работы там будут выполнены в рамках гарантийных обязательств по контракту. К тому же этот участок дороги планируют поставить в ремонт, когда заменят там все коммуникации.