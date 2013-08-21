Мотопробег в честь победы на Курской дуге

Напомним, Курская битва — одно из ключевых сражений Второй мировой войны. Самое крупное по масштабам, напряженности и задействованным силам сражение в истории Второй мировой и Великой отечественной войн. 5 июля 1943 года немецкие группировки, начали свое наступление на город Курск. Сражение продлилось до 23 августа и стало переломным моментом в ходе войны. После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая до окончания войны проводила в основном наступательные операции, тогда как Вермахт оборонялся.