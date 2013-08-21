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Мотопробег в честь победы на Курской дуге

21 августа 2013, 13:04
В пятницу, 23 августа, в Тюмени стартует мотопробег, посвященный 70-летию битвы на Курской дуге. Акция пройдет под девизом «Недаром помнит вся Россия», при финансовой поддержке ОАО «СУЭНКО», входящего в группу компаний «Корпорация СТС».
Сюжет
Тюмень

Участники клуба тюменских байкеров «Сибирские ястребы» проведут в пути более двух дней. Мотопробег пройдет по маршруту Тюмень — Тобольск — Ишим — Заводоуковск — Ялуторовск — Тюмень. В каждом городе участники мотопробега проведут встречу с ветеранами и вручат им подарки. Тысячи километров преодолеют байкеры в память о героическом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, сообщают в пресс-службе «СУЭНКО».

Напомним, Курская битва — одно из ключевых сражений Второй мировой войны. Самое крупное по масштабам, напряженности и задействованным силам сражение в истории Второй мировой и Великой отечественной войн. 5 июля 1943 года немецкие группировки, начали свое наступление на город Курск. Сражение продлилось до 23 августа и стало переломным моментом в ходе войны. После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая до окончания войны проводила в основном наступательные операции, тогда как Вермахт оборонялся.

Мотопробег откроет торжественный митинг, который состоится 23 августа в 11:00 часов на площади Памяти у мемориала «Тюменцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." (ул. Мельникайте, 142).

В мероприятии примут участие заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепанов, директор ОАО «СУЭНКО» Константин Фрумкин, председатель областного совета ветеранов Игорь Шаповалов, президент байк-клуба «Сибирские ястребы» Анатолий Анисимов, участники битвы на Курской дуге и представители администрации города.

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