Медведев: За 3 года в ЛАО не останется щебеночных дорог

Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Дмитрий Гришаев прокомментировал их ход: «В деревнях Зайково и Быково предусмотрены работы по трем разделам: капитальный ремонт дорог (девять улиц), ремонт (две улицы), устройство наружного освещения в деревне Зайково (это шесть улиц). На данный момент практически на 100% готовы три улицы: Высоцкого и Луговая в Зайково, Тихих Зорь в Быково.
Продолжаются работы по капитальному ремонту улиц Спортивной, Фаины Раневской, Береговой, Лиственной, Титова и Березовой. Ремонт проезжей части выполнен на улицах Рабочей и Луговой в Быково. Устройство наружного освещения уже начато, до конца года, думаю, эти работы будут выполнены в деревне Зайково по улицам: Ахматовой, Сиреневой, Лиственной, Луговой, Тенистой, Школьному переулку. Здесь производится практически комплексное благоустройство: устройство асфальтобетонного покрытия, пешеходных тротуаров, укрепительные работы, устройство отводных канав, подъездов к домам, полный комплекс работ по обустройству дороги — нанесение горизонтальной разметки и установка дорожных знаков. По контракту сроки окончания работ — октябрь 2013 года. Сезон ремонтов продолжается, пока погода позволяет, дорожники будут работать. В рамках капитального ремонта уже завершены работы на 1,5 километров дорог, находится в работе еще около двух. На следующий год останутся два небольших переулка, которые не попали в планы ремонта в этом году».
«Что касается дорог в деревнях Зайково и Быково, эта проблема мне знакома, — говорит депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев. — В прошлом году была заасфальтирована одна улица, от Гилево, потому что пенсионерам просто невозможно было передвигаться по ней. Тогда же и был разработан проект: заасфальтировать все улицы и сделать освещение. Качество работ, на мой взгляд, неплохое. Я думаю, что задача, поставленная перед годом, чтобы за три года не осталось щебеночных дорог на его территории, будет выполнена», — цитирует его слова пресс-служба администрации города.