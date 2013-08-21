Медведев: За 3 года в ЛАО не останется щебеночных дорог

Продолжаются работы по капитальному ремонту улиц Спортивной, Фаины Раневской, Береговой, Лиственной, Титова и Березовой. Ремонт проезжей части выполнен на улицах Рабочей и Луговой в Быково. Устройство наружного освещения уже начато, до конца года, думаю, эти работы будут выполнены в деревне Зайково по улицам: Ахматовой, Сиреневой, Лиственной, Луговой, Тенистой, Школьному переулку. Здесь производится практически комплексное благоустройство: устройство асфальтобетонного покрытия, пешеходных тротуаров, укрепительные работы, устройство отводных канав, подъездов к домам, полный комплекс работ по обустройству дороги — нанесение горизонтальной разметки и установка дорожных знаков. По контракту сроки окончания работ — октябрь 2013 года. Сезон ремонтов продолжается, пока погода позволяет, дорожники будут работать. В рамках капитального ремонта уже завершены работы на 1,5 километров дорог, находится в работе еще около двух. На следующий год останутся два небольших переулка, которые не попали в планы ремонта в этом году».