МЧС о том, как тушили пожар на Сахалинской

Во время тушения пожара в доме № 31 по улице Сахалинской сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области не допустили каких-либо ошибок или нарушений, которые могли бы привести к ухудшению обстановки. К такому выводу пришли участники совещания оперативного состава Тюменского гарнизона пожарной охраны. Между тем, жители сгоревшего дома считают, что огнеборцы действовали недостаточно оперативно. По запросу интернет-портала Nashgorod.ru в областное управление МЧС предоставило подробную информацию о том, как тушили пожар на Сахалинской.
Напомним, во время встречи с журналистами погорельцы сошлись на том, что дом можно было спасти, если бы тушить пожар начали сразу. «Машины приехали быстро, но не было воды», «Гидрант не проверяли давно, он был закидан мусором», «Такое ощущение, что тактики не было. Тушили неорганизованно» — посетовали жильцы сгоревшего дома на работу сотрудников МЧС.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области пояснили, что, поскольку в доме находились люди, первым прибывшим экипажем было принято решение бросить силы на спасение жильцов. Дом деревянный, и поэтому огонь быстро распространялся по перекрытиям. В официальном ответе на запрос, поступившем в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru, по минутам расписаны действия пожарных:
«30 июля в 16.23 от граждан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу ул. Сахалинская, 31. Приняв вызов, старший диспетчер направил к месту вызова силы и средства по повышенному рангу пожара № 2, оповестил аварийные службы города, Департамент безопасности жизнедеятельности г. Тюмени, ФГКУ „32 ОФПС по Тюменской области“.
Следуя к месту вызова, начальник караула 67 ПЧ ФПС ФГКУ „32 ОФПС по Тюменской области“ (руководитель тушения пожара-1), в 16.29 передал информацию о том, что в пути следования виден густой черный дым, объявил ранг пожара № 3. По прибытию к месту вызова в 16.30 в ходе проведения разведки было установлено и передано на центральный пункт связи, что горит квартира на втором этаже и часть кровли жилого дома (наблюдался прогар в межчердачном перекрытии квартиры № 26 и горение обрешетки кровли), есть угроза распространения огня на первый и второй этажи здания. Ранг пожара № 3 был подтвержден. Уточнив у жильцов, что в доме находятся люди, руководитель тушения пожара принял решение в первую очередь бросить силы на спасение людей. Для эвакуации людей из горящего здания было организовано звено газодымозащитной службы со стволом „Б“ для эвакуации мужчины-инвалида и молодого человека со второго этажа дома.
В 16.32 к месту вызова прибыл дежурный караул 15 ПЧ ФПС ФГКУ „32 ОФПС по Тюменской области“ в составе двух автоцистерн. Руководитель тушения пожара отдал распоряжение об организации звена ГДЗС и подачи ствола „Б“ на путях распространения пожара и проверки помещений второго этажа.
В 16.34 наблюдалось открытое горение кровли жилого дома по всей площади, огонь начал распространяться на второй этаж деревянного жилого дома, было принято решение об организации работы еще 3-х звеньев ГДЗС, 6 стволов „Б“. Для бесперебойной подачи воды была установлена автоцистерна на пожарный гидрант в 260 метров от места пожара, проложена магистральная линия и подан стационарный лафетный ствол.
После прокладки и работы магистральной линии давление в водопроводной сети упало до 1 атмосферы, что было недостаточно для обеспечения локализации пожара. Руководством штаба пожаротушения было принято решение об установке пожарного автомобиля на пожарный водоем (в 530 метрах от места пожара) для прокладки второй магистральной линии к месту пожара.
По указанию штаба пожаротушения в 17.16 проложена третья магистральная линия от автоцистерны, установленной на естественный водоем (750 м от места пожара). На тушение пожара всего было подано 12 стволов „Б“, 1 стационарный лафетный ствол, общий расход воды на пожаротушение составил 62 литров в секунду».
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, пожарные машины приехали полные, однако запаса одной цистерны без подключения к гидранту хватает лишь на несколько минут работы. Что касается заваленного мусором гидранта, то заместитель начальника отдела организации тушения пожаров областного управления МЧС Сергей Едигарев рассказал корреспонденту Nashgorod.ru, что ближайший к дому гидрант находится на расстоянии 260 метров от здания, он был доступен (мусора не было) и исправен. Он отметил, что данный гидрант находится в ведении ООО «Тюмень Водоканал».
В письме от ГУ МЧС по Тюменской области также сообщается, что дом № 31 по ул. Сахалинской проверялся органами Госпожнадзора в составе других домов, находящихся на обслуживании ООО «Турасервис». После проверок данной управляющей компании неоднократно выдавались предписания, в отношении должностных лиц возбуждались административные дела, накладывались штрафы. ООО «Турасервис» оплачивает штрафы, однако нарушений норм пожарной безопасности не устраняет. Такая ситуация складывается по многим домам, обслуживаемым этой организацией, отмечают в МЧС.
Напомним, что по факту пожара на Сахалинской, в результате которого порядка 100 человек остались без крова, а 15-летний подросток сильно пострадал, возбуждено уголовное дело. Расследование продлится не менее месяца, и пока об его итогах говорить рано.
Между тем, в жизни погорельцев за прошедшие с момента пожара три недели ничего существенно не изменилось. Они по-прежнему остаются в гостинице «Колос», 100 тысяч рублей, выделенные на первоочередные нужды, большинство из них уже потратили. Одна из пострадавших в разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru сообщила, временного жилья из маневренного фонда никто из жильцов еще не получил. Она отметила, что выданные деньги семьи тратили на одежду, бытовую технику — многие купили мультиварки, чтобы была возможность готовить еду в гостинице. Погорельцы благодарны людям, которые откликнулись и собрали для них вещи, однако, добавила тюменка, не каждый согласен носить одежду за кем то, поэтому покупка обновок — тоже существенная статья расходов.
Добавим, что в начале недели на сайте городской администрации появилась информация о том, что на средства предприятий и организаций было куплено все необходимое для 18 школьников, которые жили в доме на Сахалинской. Приобрели все самое необходимое — верхнюю одежду, костюмы, блузки и рубашки, спортивную форму, обувь, портфели или сумки.
Между тем, сбор вещей для погорельцев продолжается. Их можно приносить в гостиницу «Колос» (ул. Мельникайте 83). Сбор вещей проходит также в тюменском отделении партии «Единая Россия» по адресу ул. Водопроводная, 36. Работает «горячая линия», по 50-77-70 можно получить необходимую информацию.