МЧС о том, как тушили пожар на Сахалинской

Между тем, в жизни погорельцев за прошедшие с момента пожара три недели ничего существенно не изменилось. Они по-прежнему остаются в гостинице «Колос», 100 тысяч рублей, выделенные на первоочередные нужды, большинство из них уже потратили. Одна из пострадавших в разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru сообщила, временного жилья из маневренного фонда никто из жильцов еще не получил. Она отметила, что выданные деньги семьи тратили на одежду, бытовую технику — многие купили мультиварки, чтобы была возможность готовить еду в гостинице. Погорельцы благодарны людям, которые откликнулись и собрали для них вещи, однако, добавила тюменка, не каждый согласен носить одежду за кем то, поэтому покупка обновок — тоже существенная статья расходов.