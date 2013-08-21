Горожане оценили тюменские дороги

«В регионе планомерно расширяется транспортная сеть. Населенные пункты, которые раньше были отрезаны друг от друга и внешнего мира, например, из-за половодья, сейчас могут похвастаться надежными заасфальтированными дорогами. Областная столица имеет в своем пользовании современные дорожно-транспортные развязки. Постоянно улучшается дорожная инфраструктура во всех районах города», — сообщают в правительстве.