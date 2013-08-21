Горожане оценили тюменские дороги

«В регионе планомерно расширяется транспортная сеть. Населенные пункты, которые раньше были отрезаны друг от друга и внешнего мира, например, из-за половодья, сейчас могут похвастаться надежными заасфальтированными дорогами. Областная столица имеет в своем пользовании современные дорожно-транспортные развязки. Постоянно улучшается дорожная инфраструктура во всех районах города», — сообщают в правительстве.
Реализацию программ дорожного строительства, улучшение работы транспортной системы, развитие дорожной сети жители Тюмени оценивают положительно. Это подтверждается результатами опроса*, проведенного в июле—августе текущего года по заказу информационно-аналитического центра Тюменской области.
Согласно опросу, общая положительная оценка деятельности властей, касающаяся строительства и содержания дорожного фонда области, достаточно высока — 77% опрошенных довольны и одобряют проделанную работу.
Высокую оценку проводимой правительством области работы по дорожному строительству дали жители всех административных округов: 95% — Восточного, 80% — Центрального, 68% — Калининского и 66% — Ленинского.
Много положительных отзывов тюменцы оставили и о динамике развития дорожной системы региона. По результатам опроса, 41% респондентов отметили существенное улучшение состояния дорог, о негативных переменах высказалось 14%.
Если брать ситуацию в разрезе административных округов, то наибольшая часть граждан — 73%, указавших на улучшение дел в дорожной сфере, проживают в Восточном округе. На втором месте Центральный АО — здесь ситуация с дорогами вызывает удовлетворение половины жителей. Замыкает тройку лидеров Калининский округ.
Специалисты, проводившие соцопрос, также интересовались мнением тюменцев о том, на что более всего следует обратить внимание для успешного решения дорожно-транспортных задач. В перечень приоритетов вошли качество строительства дорог, уличное освещение, создание парковок. Организация дорожного движения тюменцев вполне устраивает. В качестве актуальной проблемы ее указали только 6% опрошенных.
В отдельном блоке опроса тюменцев попросили указать на пути решения существующих трудностей в дорожной отрасли. 22% респондентов считают, что в сложившейся ситуации улучшить обстановку поможет регулярный ремонт дорог, 18% респондентов думают, что это строительство новых магистралей, развязок и мостов.
Напомним, что на базе сайта администрации Тюмени действует портал управления городом «Тюмень — наш дом». С мая текущего года на него поступило лишь одно сообщение о неудовлетворительной работе по ремонту и реконструкции дорог.
* Социологический опрос проведен в июле—августе 2013 года. Опрошены 1000 респондентов. Исследование проведено ГАУ ТО «Информационно-аналитический центр Тюменской области».