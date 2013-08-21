Драка у кафе закончилась стрельбой. Погиб человек

В редакцию Nashgorod.ru обратилась тюменка. Она рассказала, что в ночь на 15 августа ее молодого человека застрелили в упор из пистолета возле кафе «У Ольги» (ул. Республики, 207). По ее словам, трое молодых людей отдыхали в кафе, там выпили. У одного из друзей молодого человека обратившейся произошел конфликт с мужчиной, возможно, охранником заведения. Когда приятели выходили из кафе, этот мужчина начал оскорблять оппонента, началась драка. Друга молодого человека несколько раз ударили, и он решил заступиться: достал биту из багажника автомобиля, нанес удар обидчику товарища. По словам обратившейся тюменки, мужчина побежал от ее молодого человека за угол здания, где нет камер, и там застрелил. Девушка отметила, что, по данным свидетельницы произошедшего, мужчина не только убил молодого человека, но и до этого хаотично стрелял на территории у кафе: на автомобиле очевидицы остались следы от пуль.