Драка у кафе закончилась стрельбой. Погиб человек

В редакцию Nashgorod.ru обратилась тюменка. Она рассказала, что в ночь на 15 августа ее молодого человека застрелили в упор из пистолета возле кафе «У Ольги» (ул. Республики, 207). По ее словам, трое молодых людей отдыхали в кафе, там выпили. У одного из друзей молодого человека обратившейся произошел конфликт с мужчиной, возможно, охранником заведения. Когда приятели выходили из кафе, этот мужчина начал оскорблять оппонента, началась драка. Друга молодого человека несколько раз ударили, и он решил заступиться: достал биту из багажника автомобиля, нанес удар обидчику товарища. По словам обратившейся тюменки, мужчина побежал от ее молодого человека за угол здания, где нет камер, и там застрелил. Девушка отметила, что, по данным свидетельницы произошедшего, мужчина не только убил молодого человека, но и до этого хаотично стрелял на территории у кафе: на автомобиле очевидицы остались следы от пуль.
Корреспондент Nashgorod.ru обратился за комментарием в Следственное управление СК РФ по Тюменской области. В пресс-службе ведомства рассказали, что в отношении стрелявшего — 40-летнего уроженца города Перми — возбуждено уголовное дело по .1 ст.108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).
«По версии следствия, 15 августа около 5 часов утра на территории одного из кафе Тюмени между находящимся в состоянии алкогольного опьянения посетителем и сотрудником охранной организации произошел конфликт, переросший в борьбу. Молодой человек 1985 года рождения достал из багажника автомобиля биту и нанес подозреваемому множественные удары по голове и телу. Защищаясь от нападающего, мужчина, превышая пределы допустимой самообороны, произвел в него несколько выстрелов из пистолета. В результате от полученных огнестрельных ранений молодой человек скончался на месте», — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Тюменской области по взаимодействию со СМИ Людмила Шешукова.
По ее словам, в настоящее время подозреваемый находится в больнице с травмами. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается. Назначено проведение ряда экспертиз — судебно-медицинской, баллистической, биологической и химической.