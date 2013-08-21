Дома Тюмени не останутся без горячей воды до 30 сентября

На портале «Наш дом» также размещена информация об отключении горячей воды в ряде многоэтажек до 30 сентября. Но, в пресс-службе администрации города пояснили, что эта дата указана в связи с тем, что такие сроки стоят в контрактах, а они включают в себя полное окончание работ, включая в благоустройство. «Линейную часть они уже собирают. К 1 сентября планируют успеть», — сказала пресс-секретарь Гульнара Сидоркина. По ее информации, у компании «РегионСнаб» есть отставание от графика в связи с поставкой трубы.