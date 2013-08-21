Дома Тюмени не останутся без горячей воды до 30 сентября

В ряде тюменских многоэтажек появились объявления о том, что работы на тепловых сетях предполагают отключение горячей воды в домах до 30 сентября. В сетевых и подрядных компаниях уверяют, что к 1 сентября 2013 года горячее водоснабжение в домах появится.
В 6 микрорайоне в ряде домов появились объявления об отсутствии горячей воды до 30 сентября. Ссылка в объявлениях ведет на ООО «РегионСнаб», а телефоны под текстом даны Тюменских тепловых сетей.
Горожане начали паниковать и выяснять, почему так надолго затягиваются работы. Отметим, что по телефонные номерам ТТС, данным в объявлениях, никто не отвечает, а в ООО «РегионСнаб» сообщили, что никаких объявлений подобного характера они не размещали, соответственно, к отключениям на такой долгий срок отношения не имеют. «Мы ведем работы на участке по улице Гнаровской. Другие участки ведут другие подрядчики. Работы мы планируем выполнить до 1 сентября», — сказал исполнительный директор ООО «РегионСнаб» Александр Богданов.
На портале «Наш дом» также размещена информация об отключении горячей воды в ряде многоэтажек до 30 сентября. Но, в пресс-службе администрации города пояснили, что эта дата указана в связи с тем, что такие сроки стоят в контрактах, а они включают в себя полное окончание работ, включая в благоустройство. «Линейную часть они уже собирают. К 1 сентября планируют успеть», — сказала пресс-секретарь Гульнара Сидоркина. По ее информации, у компании «РегионСнаб» есть отставание от графика в связи с поставкой трубы.
По сообщению филиала УТСК «Тюменские тепловые сети», компания приступила к заключительному проведению заключительного этапа гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей и их текущего ремонта. В настоящее время Тюменские тепловые сети ведут подготовку к отопительному сезону тепломагистралей на участке № 7 в контуре улиц: Олимпийская, Монтажников, Моторостроителей, часть Широтной, Пермякова, 30 лет Победы. Плановый срок завершения работ — 25 августа.
20 августа вода должны быть подана в 11 жилых домов, 3 детских сада по специально созданной для этого схеме, благодаря временной перемычке.
С перечнем адресов домов, в которых ограничено горячее водоснабжение по причине опрессовки и реконструкции магистральных теплотрасс, можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральская теплосетевая компания» и на иллюстрациях.
УТСК напоминает: отсутствие горячего водоснабжения в домах, не указанных на сайте компании, может быть связано с работами на распределительных (квартальных) сетях города вне зоны ответственности компании, а также с ремонтом внутридомовых коммуникаций.