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Биатлонисты будут соревноваться за приз губернатора

21 августа 2013, 15:49
Открытый чемпионат Тюменской области по летнему биатлону среди мужчин на приз губернатора пройдет в центре «Жемчужина Сибири» 25 и 28 августа.
Сюжет
Тюмень

Участниками соревнований станут биатлонисты основной мужской сборной команды России по биатлону, в составе которой выступят такие спортсмены, как Евгений Гараничев, Андрей Маковеев, Дмитрий Малышко, Евгений Устюгов, Антон Шипулин. Кроме того, участие в гонках примут представители мужской сборной тюменского центра спортивной подготовки и сборной Ханты-Мансийского автономного округа. В программе соревнований — спринт (25 августа, начало в 16.00) и гонка с массовым стартом (28 августа, начало в 10.00).

Для зрителей предусмотрен трансфер от ТЦ «Рентал» (ул. Герцена, 103) до стадиона «Жемчужина Сибири». Автобусы будут отправляться 25 августа с 13.30 до 14.30, 28 августа — с 8.00 до 9.00. Проезд в автобусах бесплатный. Вход на соревнования — свободный, отметили в пресс-службе областного центра спортивной подготовки.

#Новости#Тюмень#Летний биатлон#Таня#Спорт
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