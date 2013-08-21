Биатлонисты будут соревноваться за приз губернатора

Участниками соревнований станут биатлонисты основной мужской сборной команды России по биатлону, в составе которой выступят такие спортсмены, как Евгений Гараничев, Андрей Маковеев, Дмитрий Малышко, Евгений Устюгов, Антон Шипулин. Кроме того, участие в гонках примут представители мужской сборной тюменского центра спортивной подготовки и сборной Ханты-Мансийского автономного округа. В программе соревнований — спринт (25 августа, начало в 16.00) и гонка с массовым стартом (28 августа, начало в 10.00).