За разбитую машину — 9 лет на двоих

Земеров привел в автосервис Каражева. В ночь с 15 на 16 апреля они, находясь в состоянии опьянения, решили угнать находившийся в автосервисе автомобиль Toyota Highlander 2011 года выпуска. Земеров сел за руль внедорожника, а Каражев — на пассажирское сиденье и они поехали кататься. Около 6 часов утра 16 апреля на 179 километре автодороги Тюмень — Екатеринбург Земеров не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево.