За разбитую машину — 9 лет на двоих

По информации пресс-службы областной прокуратуры, Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 43-летнего Андрея Земерова и 32-летнего Константина Каражева. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 166 (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору, причинивший особо крупный ущерб). Кроме того, Каражев осужден по ч. 1 ст. 158 (кража), а Земеров — по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).
Как установило следствие, Земеров 20 марта освободился из колонии, и один из владельцев тюменского автосервиса разрешил ему временно пожить в помещении СТО, пока он не найдет себе жилье. 29 марта на свободу вышел Каражев, который отбывал наказание в одной колонии с Земеровым.
Земеров привел в автосервис Каражева. В ночь с 15 на 16 апреля они, находясь в состоянии опьянения, решили угнать находившийся в автосервисе автомобиль Toyota Highlander 2011 года выпуска. Земеров сел за руль внедорожника, а Каражев — на пассажирское сиденье и они поехали кататься. Около 6 часов утра 16 апреля на 179 километре автодороги Тюмень — Екатеринбург Земеров не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево.
Согласно заключению специалистов, внедорожник получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. Размер ущерба, причиненного владельцу Toyota Highlander, составил более 1,6 миллиона рублей.
Кроме того, установлено, что Каражев 15 апреля из автосервиса украл сварочный аппарат и автомагнитолу общей стоимостью 5 тысяч рублей, а Земеров 7 апреля, находясь в кафе, пытался похитить у женщины кошелек с деньгами и сотовый телефон на общую сумму 6 тысяч рублей.
Суд назначил и Каражеву, и Земерову по 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел, что они признали свою вину в ходе следствия и активно способствовали расследованию преступления.
Суд признал за потерпевшим право на удовлетворение иска о взыскании с осужденных ущерба за разбитый внедорожник, передав вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.