Водителям напомнят, что скорые и МЧС надо пропускать

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, в ходе проведения мероприятия по тюменским улицам будет двигаться спецавтомобили экстренных служб, с включенными проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией. Водители, не предоставляющие ему преимущество, будут привлечены к административной ответственности патрулями ДПС, движущимися следом. Ответственность в данном случае предполагает штраф от 300 до 500 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.