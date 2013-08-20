Водителям напомнят, что скорые и МЧС надо пропускать

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, в ходе проведения мероприятия по тюменским улицам будет двигаться спецавтомобили экстренных служб, с включенными проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией. Водители, не предоставляющие ему преимущество, будут привлечены к административной ответственности патрулями ДПС, движущимися следом. Ответственность в данном случае предполагает штраф от 300 до 500 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.
Если водитель во время движения услышал звук сирены, необходимо принять вправо, остановиться и пропустить спецавтомобиль или колонну. Это же правило распространяется и на проезд перекрестков: вне зависимости от сигнала светофора автомобиль с включенным проблесковым маячком и сиреной должен проехать первым, напоминает ДПС ГИБДД.
Если зеленый сигнал светофора загорелся для пешеходов, они обязаны пропустить спецавтомобиль или колонну. Нельзя выходить в этот момент на проезжую часть — создавать аварийные ситуации и рисковать жизнью.