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Водителям напомнят, что скорые и МЧС надо пропускать

20 августа 2013, 12:29
Сегодня, 20 августа, в Тюмени проводится специальное профилактическое мероприятие «Маячок», которое должно напомнить тюменским водителям и пешеходам, что автомобили спецслужб с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом имеют преимущество в движении.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, в ходе проведения мероприятия по тюменским улицам будет двигаться спецавтомобили экстренных служб, с включенными проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией. Водители, не предоставляющие ему преимущество, будут привлечены к административной ответственности патрулями ДПС, движущимися следом. Ответственность в данном случае предполагает штраф от 300 до 500 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

Если водитель во время движения услышал звук сирены, необходимо принять вправо, остановиться и пропустить спецавтомобиль или колонну. Это же правило распространяется и на проезд перекрестков: вне зависимости от сигнала светофора автомобиль с включенным проблесковым маячком и сиреной должен проехать первым, напоминает ДПС ГИБДД.

Если зеленый сигнал светофора загорелся для пешеходов, они обязаны пропустить спецавтомобиль или колонну. Нельзя выходить в этот момент на проезжую часть — создавать аварийные ситуации и рисковать жизнью.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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