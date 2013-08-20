В Тюмени задержан серийный угонщик

Так в июле текущего года с улицы Тульской был угнан автомобиль ВАЗ-2105, который через несколько часов был обнаружен полицейскими в соседнем микрорайоне брошенным. Спустя несколько дней похожий по приметам молодой человек совершил ограбление, отобрав у несовершеннолетнего сотовый телефон, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по раскрытию преступлений общеуголовной направленности подозреваемый был установлен и задержан.
Им оказался 21-летний уроженец Ишимского района, ранее судимый за преступления имущественного характера. Задержанный не трудоустроен, постоянного места жительства не имеет, преступный заработок тратил на легкие наркотики и алкогольные напитки.
В настоящее время сотрудниками полиции установлена его причастность более чем к 15 эпизодам преступной деятельности, проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление совершения им другим аналогичным преступлений.