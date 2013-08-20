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В Тюмени задержан серийный угонщик

20 августа 2013, 15:32
На протяжении нескольких месяцев в Тюмени совершались ограбления и угоны автомобилей отечественного производства. В общей сложности было совершено более 15 преступлений, из которых более 10 — угоны автотранспортного средства.
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Тюмень

Так в июле текущего года с улицы Тульской был угнан автомобиль ВАЗ-2105, который через несколько часов был обнаружен полицейскими в соседнем микрорайоне брошенным. Спустя несколько дней похожий по приметам молодой человек совершил ограбление, отобрав у несовершеннолетнего сотовый телефон, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по раскрытию преступлений общеуголовной направленности подозреваемый был установлен и задержан.

Им оказался 21-летний уроженец Ишимского района, ранее судимый за преступления имущественного характера. Задержанный не трудоустроен, постоянного места жительства не имеет, преступный заработок тратил на легкие наркотики и алкогольные напитки.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена его причастность более чем к 15 эпизодам преступной деятельности, проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление совершения им другим аналогичным преступлений.

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