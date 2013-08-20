В Тюмени задержан серийный угонщик

Так в июле текущего года с улицы Тульской был угнан автомобиль ВАЗ-2105, который через несколько часов был обнаружен полицейскими в соседнем микрорайоне брошенным. Спустя несколько дней похожий по приметам молодой человек совершил ограбление, отобрав у несовершеннолетнего сотовый телефон, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.