В сентябре тюменцев ждут на джазовом фестивале

Саксофонист Игорь Бутман собрал собственный биг-бэнд еще в 1999 году. С тех пор с ним он активно гастролирует в России, Европе и США. Как руководитель оркестра Игорь Бутман не ограничивает себя рамками джазового мэйнстрима и любит создать кроссовер-проекты: биг-бэнд часто гастролирует c американским пианистом и композитором Игорем Райхельсоном, с Юрием Башметом и его камерным ансамблем «Солисты Москвы».