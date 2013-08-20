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В сентябре тюменцев ждут на джазовом фестивале

20 августа 2013, 09:45
Звезды российского джаза выступят в Тюменской филармонии 6 сентября на II джазовом фестивале Игоря Бутмана.
Сюжет
Тюмень

I областной открытый молодежный джазовый фестиваль проходил в Тюмени в ноябре 2012 года. Тогда председатель жюри тюменского джазового фестиваля Игорь Бутман отметил, что в Тюмени есть благодарные слушатели, талантливые джазовые музыканты, отличные концертные залы — все, что нужно для развития джазовой музыки, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

По мнению Игоря Бутмана, наш город может стать региональным джазовым центром, здесь надо проводить фестивали и конкурсы, которые будут выявлять новых талантливых исполнителей.

Саксофонист Игорь Бутман собрал собственный биг-бэнд еще в 1999 году. С тех пор с ним он активно гастролирует в России, Европе и США. Как руководитель оркестра Игорь Бутман не ограничивает себя рамками джазового мэйнстрима и любит создать кроссовер-проекты: биг-бэнд часто гастролирует c американским пианистом и композитором Игорем Райхельсоном, с Юрием Башметом и его камерным ансамблем «Солисты Москвы».

В феврале 2009 года музыканты совершили большой гастрольный тур по городам США — выступления в самых известных концертных залах страны посетили более 20000 человек. В 2010 году на фестивале «Черешневый лес» в Москве джазовый оркестр Игоря Бутмана исполнил цикл «Sheherazade’s Tales» при участии знаменитых нью-йоркских джазменов. В цикл вошли знаменитые русские романсы и симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова в джазовой аранжировке. В начале 2012 года оркестру Игоря Бутмана было присвоено наименование Московского государственного джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Стоимость билетов: 500 — 1000 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

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