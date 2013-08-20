Стюардесса хранила наркотики в морозилке

Стюардесса была задержана в результате серии оперативных комбинаций, организованных наркополицейскими при разоблачении группы сбытчиков синтетических наркотиков. Сотрудники УФСКН России по Тюменской области полагают, что именно она имела непосредственное отношение к транспортировке в Тюмень основных партий «криминального товара».
«В ходе обыска квартиры часть „солей“ была обнаружена в ящике комода в уже расфасованном виде для мелкооптовой продажи. Основную же часть наркотиков оперативники нашли спрятанными в морозильной камере холодильника среди замороженных продуктов питания», — сообщили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.
Общий объем изъятых наркотиков приближается к трем тысячам среднеразовых доз. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков в особо крупном размере. Сама стюардесса, как выяснилось, наркотики не употребляет, ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась. Девушка имеет высшее образование, не замужем, детей у нее нет.
Ее подельники, занимавшиеся сбытом наркотиков, будут привлекаться к ответственности по части 4 ст. 228.1 УК РФ — предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Очевидно, в ходе следствия действия всех участников будут квалифицированы еще более серьезно — как совершенные в составе организованной преступной группы. В настоящее время наркополицейские выясняют происхождение изъятого.
В пресс-службе УФСКН по Тюменской области также отметили, что распространение так называемых «солей» оказывает все большее влияние на наркообстановку в Тюменской области. Их распространением, как правило, занимаются люди достаточно молодые. Задержанным наркосбытчикам в ряде случаев нет и 25 лет. «Синтетика» поступает в основном из-за границы, чаще всего — авиационным и автомобильным транспортом.
Граждане, желающие помочь в разоблачении наркодельцов, могут звонить на Горячую линию «Защита от наркотиков», которая круглосуточно действует в Дежурной части Управления ФСКН России по Тюменской области: (3452) 27-00-00. Также информацию для наркополицейских можно передать через официальный сайт управления.