Стюардесса хранила наркотики в морозилке

В пресс-службе УФСКН по Тюменской области также отметили, что распространение так называемых «солей» оказывает все большее влияние на наркообстановку в Тюменской области. Их распространением, как правило, занимаются люди достаточно молодые. Задержанным наркосбытчикам в ряде случаев нет и 25 лет. «Синтетика» поступает в основном из-за границы, чаще всего — авиационным и автомобильным транспортом.