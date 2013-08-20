«Шестерку» отбросило на малышку

Пьяные водители на своих авто въезжали в столбы, ограждения, автомобили, так было 4 раза, сообщает пресс-служба ГИБДД. В 2 часа ночи в Тюмени на перекрестке улиц 30 лет Победы и Олимпийской Kia въехал в препятствие. 42-летний водитель с 20-летним стажем был нетрезв, он получил перелом локтя и ушибы конечностей. Около 20 лет он ездил за рулем практически без нарушений, а тут, что называется, «понесло»: 17 августа инспекторы ДПС остановили его без водительского удостоверения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, спустя два дня закономерный результат пьяной езды не заставил себя ждать.
Около десяти часов утра в селе Володино Юргинского района ВАЗ-2107 въехал в опору освещения. 35-летний водитель сел за руль пьяным и без прав. Расплата тяжела: он сам и 51-летний пассажир получили переломы позвоночника.
В селе Журавлевское Омутинского района нетрезвый мужчина на «восьмерке» «улетел» в кювет, автомобиль опрокинулся. У 45-летней пассажирки перелом костей таза, водитель не пострадал.
В селе Луговое Тюменского района столкнулись ВАЗ-21110 и Hyundai Tucson. ДТП спровоцировал 37-летний водитель «Лады», не имеющий права управления автомобилем. Он ехал быстро и не выдержал безопасную дистанцию, а еще был пьян. У водителя «Лады» травма головы, 34-летняя пассажирка получила перелом ноги и сотрясение мозга, у 48-летней пассажирки иномарки рваная рана лба.
3-летняя девочка пострадала в Ишиме на пешеходном переходе на перекрестке улиц Красноярской и Ударной. Здесь столкнулись двое «Жигулей» шестой и седьмой модели, «шестерку» отбросило в сторону пешеходного перехода, где в это время шли маленькая Маргарита с бабушкой. Девочка получила травму головы, раны на лбу и подбородке.
4 пешехода сбиты вчера на пешеходных переходах в Тюмени: двое утром и двое вечером. Стаж водителей от 5 месяцев до 39 лет. В 21 час 10 минут на пешеходном переходе на улице Холодильной, 138 автомобилем сбита 19-летняя девушка, она получила ушиб грудной клетки. Водитель скрылся с места ДТП. На улице Харьковской, 83 «Тойотой» на переходе сбита 34-летняя женщина, за рулем находился начинающий водитель со стажем 5 месяцев. Пострадавшая женщина получила рваную рану головы.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области