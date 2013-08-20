«Шестерку» отбросило на малышку

Пьяные водители на своих авто въезжали в столбы, ограждения, автомобили, так было 4 раза, сообщает пресс-служба ГИБДД. В 2 часа ночи в Тюмени на перекрестке улиц 30 лет Победы и Олимпийской Kia въехал в препятствие. 42-летний водитель с 20-летним стажем был нетрезв, он получил перелом локтя и ушибы конечностей. Около 20 лет он ездил за рулем практически без нарушений, а тут, что называется, «понесло»: 17 августа инспекторы ДПС остановили его без водительского удостоверения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, спустя два дня закономерный результат пьяной езды не заставил себя ждать.