Педофил-эксгибиционист признал свою вину

По данным следствия, уроженец Сургута, который не был судим ранее, трижды совершил развратные действия в отношении детей: в Тюмени в сентябре 2011 года у дома № 34 по улице Игримской и 15 сентября 2012 года у школы № 60, а также 8 октября 2012 года в Ялуторовске.
«Злоумышленник действовал по одной и той же схеме. Он выбирал несовершеннолетних девочек и под предлогом помочь ему в поисках якобы потерявшейся кошки входил к ним в доверие. После чего, расположив к себе детей, он совершал развратные действия и иные действия сексуального характера. Одну из потерпевших мужчина заставил перебинтовать половой орган, поясняя, что его укусил муравей», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Напомним, что педофил был задержан в мае текущего года. Его опознали потерпевшие. Мужчина обвиняется по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В ходе расследования уголовного дела он полностью признал свою вину.
«Поскольку следователем собрана достаточная доказательная база, уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Расследование уголовного дела завершено», — отметили в следственном управлении.
На иллюстрации к новости — фоторобот, составленный пострадавшей девочкой из Ялуторовска