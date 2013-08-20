Педофил-эксгибиционист признал свою вину

«Злоумышленник действовал по одной и той же схеме. Он выбирал несовершеннолетних девочек и под предлогом помочь ему в поисках якобы потерявшейся кошки входил к ним в доверие. После чего, расположив к себе детей, он совершал развратные действия и иные действия сексуального характера. Одну из потерпевших мужчина заставил перебинтовать половой орган, поясняя, что его укусил муравей», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.