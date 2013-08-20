Обвиняемым в пытках полицейским отменен оправдательный приговор

В начале июня интернет-портал Nashgorod.ru опубликовал материал о том, что полицейские, осужденные год назад за пытки задержанного мужчины, обжаловали обвинительный приговор. Пострадавший тюменец и представители прокуратуры не согласились с таким поворотом событий.
Напомним историю, которую рассказал 30-летний Анатолий Кутенков. 31 мая 2011 года тюменца вызвали в отдел полиции № 4, чтобы он дополнил показания по поводу безвестного исчезновения своего друга.
«Был вечер, конец рабочего дня. Сначала был разговор в одном из кабинетов первого этажа. Потом сказали: „Пойдем в комнату пыток“, и отвели в другой кабинет. Сначала полицейских было двое — Попов и Мухамеджанов, они вытащили вещи из карманов, замотали руки скотчем, надели наручники. Позднее к ним присоединились еще двое. Меня повалили на пол, ударили сзади по ногам. Надевали на голову черный пакет, не давая дышать, пытали током — оголили поясницу, поливали водой и проводили ток. Где-то час пытали, я им отвечал, что не знаю, где пропавший», -сообщил Анатолий.
Спустя два дня мужчина, здоровью которого был нанесен урон, написал заявление в прокуратуру, там дали направление на освидетельствование травм, началось следствие.
Свою вину Марат Мухамеджанов, Сергей Попов, Александр Шаров и Иван Морщинин, во время следствия находившиеся под подпиской о невыезде, не признавали. Однако судья Максим Вингалов 8 июня 2012 года счел собранные следствием по делу доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Сотрудники полиции были признаны виновными по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Мухамеджанов и Попов были приговорены каждый к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Шаров и Морщинин отделались условным сроком.
Через некоторое время осужденные сотрудники полиции подали кассационную жалобу, и дело в их отношении было пересмотрено по решению областного суда. Заседания в Центральном районном суде Тюмени начались в декабре 2012 года. Те же обвиняемые и потерпевшие, те же свидетели и доказательства, но другой судья — Вера Агафонова. И другой итог. Суд пришел к выводу о невиновности подсудимых. Оправдательный приговор полицейским был вынесен 13 мая 2013 года.
Анатолий Кутенков, заручившись поддержкой прокуратуры, решил обжаловать новый приговор. Тюменский областной суд встал на сторону потерпевшего. Как сообщила корреспонденту Nashgorod.ru гособвинитель по делу Татьяна Есюнина, на сегодняшнем заседании судья отменил оправдательный приговор в отношении четверых сотрудников полиции. Дело о пытках в отделе полиции направлено на новое рассмотрение в Центральный районный суд Тюмени.
Интернет-портал Nashgorod.ru продолжит следить за развитием событий.