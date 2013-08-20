Обвиняемым в пытках полицейским отменен оправдательный приговор

«Был вечер, конец рабочего дня. Сначала был разговор в одном из кабинетов первого этажа. Потом сказали: „Пойдем в комнату пыток“, и отвели в другой кабинет. Сначала полицейских было двое — Попов и Мухамеджанов, они вытащили вещи из карманов, замотали руки скотчем, надели наручники. Позднее к ним присоединились еще двое. Меня повалили на пол, ударили сзади по ногам. Надевали на голову черный пакет, не давая дышать, пытали током — оголили поясницу, поливали водой и проводили ток. Где-то час пытали, я им отвечал, что не знаю, где пропавший», -сообщил Анатолий.