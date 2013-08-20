HD-телевидение своими руками

Мы все любим выбирать. Причем любим настолько, что часто для нас этот процесс не требует какого-либо результата. Мы порой часами ходим по магазинам, мы обожаем листать каталоги и с удовольствием задерживаемся на страницах того или иного онлайн-магазина. Соизмеряя свои потребности с предложениями, примеривая каждое из них к своей реальности мы, без шуток, чувствуем себя немного архитекторами, дизайнерами, стилистами и даже инженерами.
Вот он рецепт простого человеческого счастья — дайте нам выбор компонентов, а мы уже сами соорудим из них то, что лучше всего нам подходит. То, что мы не без гордости назовем «своим».
Однако нередко наш выбор ограничен скупостью. К примеру — подключение Интернета, цифрового телевидения или телефонии всегда подразумевает строго очерченные рамки с определенными тарифами на конкретные услуги. И все, хочешь-не хочешь, а пользуйся. Кому-то высокие скорости в Интернете нужны пару раз за месяц, а в остальное время хватает 10–30 Мбит/с. А с телевидением наоборот — операторы предоставляют изобилие каналов, которое порой хочется немного подсократить вместе с ценой.
Телеком-оператор «Дом.ru» изучил потребности абонентов и сделал редкое для России предложение — конструирование пакетов самостоятельно. За базисную основу взяты проверенные миллионами клиентов качественные услуги: доступ в Интернет, кабельное и цифровое телевидение, телефония. И в каждой из них можно выбрать себе в пакет только необходимые вам опции. В то время как большинство пакетных предложений других операторов отличаются между собой только по скорости доступа в интернет с неизменными параметрами услуг.
Итак, сейчас пользователи «Дом.ru» могут выбрать один из трех базовых пакетов — «Дом.ru 15», «Дом.ru 50» и «Дом.ru 100». Цифры в названиях пакетов соответствуют скорости доступа в интернет. В зависимости от выбранного пакета также отличаются и опции HD-телевидения «Дом.ru TV». Исходя из собственных вкусов и предпочтений, можно ограничиться только ТВ-каналами или же получить доступ к интернет-сервисам (новости, «ВКонтакте», «Инстаграм», «ТВ-Маркет») и огромной медиатеке (более 60 тыс. фильмов).
То есть теперь абонент может подключить HD-телевидение «Дом.ru TV» в любом пакете (ранее услуга была доступна только с Интернет-тарифом «Дом.ru 100»). Кроме того, можно экономить на приставке-декодере «Дом.ru TV» . Оплата снижена до 250 рублей для действующих Абонентов «Дом.ru» и до 900 рублей — для новых пользователей.
Но это базовые пакеты, стоимость которых, кстати, первые три месяца составляет всего 444 рубля. Дальше можно дополнять услуги другими полезными опциями, такими, как увеличение скорости до 50 или 100 Мбит/c (доступно для базовых пакетов «Дом.ru 15» и «Дом.ru 50»), звонки в Москву по льготной цене, несколько десятков HD и цифровых каналов и многое другое.
Другими словами, теперь подключение услуг провайдера — это действительно выбор. Нам предлагают настоящий каталог, в который включены скорости от 15 до 100 Мбит/с, телефон — лимитированный или безлимитный, антивирусы, оборудование и самое главное — множество ТВ-каналов, как привычных нам цифровых, так и HD. Здесь фильмы, спорт, сериалы, новости, музыка и многое другое. Пролистывая страницы этого каталога, мы сами решаем, что нам нужно, а что не очень. В конце концов мы ведь говорим о своем доме, и только мы знаем, как сделать его функциональным и современным, сохранив привычную нам атмосферу комфорта и уюта.