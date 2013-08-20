Гибель участницы ралли Пекин-Париж: уголовного дела не будет

В Тюменской области правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла участница ралли Пекин-Париж англичанка Эмма Уилкинсон. Причина — смерть виновника аварии.
Как ранее сообщалось, днем 12 июня в Голышмановском районе на 212 километре трассы Тюмень — Омск черный Volkswagen Polo столкнулся с Chevrolet C10 1970 года выпуска (экипаж 92), который принимал участие в ралли Пекин-Париж. За рулем пикапа была гражданка Англии Эмма Уилкинсон.
В результате аварии погибли 31-летний водитель Volkswagen и его трехмесячный сынишка, а также 46-летняя Эмма Уилкинсон. Супруга погибшего водителя получила тяжкий вред здоровью.
Следственное отделение межрайонного отдела МВД России «Голышмановский» по факту ДТП с человеческими жертвами провело тщательную и всестороннюю процессуальную проверку, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
На основании осмотра места происшествия, показаний очевидцев аварии и автотехнического исследования установлено, что виновником ДТП является именно водитель Volkswagen. Он нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, где в лобовую столкнулся с Chеvrolet.
В действиях виновника аварии следствие усмотрело признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению в случае смерти виновного лица.
В связи с этим 16 августа по факту ДТП было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Прокуратура Голышмановского района, изучив материалы проверки, согласилась с принятым процессуальным решением.