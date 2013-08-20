«Асфальтовый спринт-2013»: скоро финал

Борьба за кубок объединила гонщиков из Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Тобольска, Екатеринбурга, Челябинска, Омска и Сургута. Как отмечают сами организаторы, количество заявок на участие в «Асфальтовом спринте» с каждым годом растет. «На сегодняшний день оформлено рекордное количество заявок — 84, что не может не радовать. Мы искренне надеемся, что в следующем году любителей автогонок, которые приняли участие в нашем чемпионате, будет еще больше», — рассказывает один из организаторов, судья тюменской коллегии судей автомобильного и мотоциклетного спорта Илья Соколов.
Умение грамотно вписываться в повороты участники продемонстрировали на замкнутой трассе. Лавировать между установленными легкими конусами оказалось непросто: организаторы из ТКС разработали не самый простой маршрут. Все, кто сбивал ограничители, получали штрафные секунды. Победители определялись по лучшему времени.
В перерывах между заездами пилоты Уральской лиги дрифта показали, что такое настоящий драйв — гонщики покрышек не жалели. Дым валил на радость зрителям, тормоза ревели, под конец шоу дрифтеры выезжали на дисках.
Участники чемпионата таких экстремальных трюков, конечно же, не выполняли. Но и они доставили зрителям немало удовольствия. Победителей (первое, второе, третье место) определили в пяти классах: «Сток», «Стандарт», «Тюнинг», «Свободный», «Абсолют», а представительницы прекрасной половины автолюбителей приняли участие в номинации «Автоледи».
Зачет «АвтоЛеди:
1 место — Наталья Маловецкая (Тюмень, Toyota Vitz RS)
2 место — Ирина Павлова (Тюмень, ВАЗ-21074)
3 место — Оксана Каминская (Омск, Subaru Impreza WRX STI)
Класс «Сток»:
1 место — Игорь Пудов (Екатеринбург, ВАЗ-2109)
2 место — Ирина Павлова (Тюмень, ВАЗ-21074)
3 место — Дмитрий Мутьев (Тюмень, ВАЗ-2106)
Класс «Стандарт»:
1 место — Сергей Омигов (с. Патруши, Honda Fit)
2 место — Александр Дуденков (Екатеринбург, Lada Kalina)
3 место — Павел Силаев (Екатеринбург, Honda Fit)
Класс «Тюнинг»:
1 место — Сергей Бруковский (Екатеринбург, ВАЗ-21083)
2 место — Антон Расщупкин (Тюмень, Toyota Levin)
3 место — Роман Имангулов (Челябинск, Toyota Corolla Ceres)
Класс «Свободный»:
1 место — Вадим Ярмухаметов (Тюмень, Honda Civic)
2 место — Артем Старцев (Тюмень, Honda S2000)
3 место — Дмитрий Аверин (Екатеринбург, Honda Civic)
Класс «Абсолют»:
1 место — Антон Расщупкин (Тюмень, Toyota Levin)
2 место — Артем Старцев (Тюмень, Honda S2000)
3 место — Дмитрий Аверин (Екатеринбург, Honda Civic)
Команда «Победитель этапа»:
Racing Technology
Специальный приз за лучшее время трассы получил Вадим Ярмухаметов, выступавший на Honda Civic. Призеры получили не только грамоты и кубки, но и подарки, которые пригодятся любому рулевому: наборы для автомобилистов, сертификаты на услуги, например, СТО, сувенирную продукцию от спонсоров мероприятия.
«Я такие мероприятия посещаю нечасто, все время появляются какие-то дела, хотя на „Асфальтовом спринте“ присутствую уже во второй раз. Являюсь автомобилистом и любителем гонок, самому хотелось бы поучаствовать в „спринте“, если честно. Такие гонки учат молодое поколение правильно и аккуратно водить, не теряя скорости. Здесь происходит оттачивание навыков езды и обмен опытом среди соперников», — рассказывает зритель Дмитрий Плесовских.
Чемпионат проходит в Тюмени уже в третий раз и стремительно набирает обороты. Напомним, что в нынешнем спортивном сезоне он пройдет в пять этапов — финал первенства-2013 намечен на 7 сентября.
Ксения Николаева, фото Анастасии Шаламовой, молодежный пресс-центр «Стрижи»