«Асфальтовый спринт-2013»: скоро финал

Борьба за кубок объединила гонщиков из Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Тобольска, Екатеринбурга, Челябинска, Омска и Сургута. Как отмечают сами организаторы, количество заявок на участие в «Асфальтовом спринте» с каждым годом растет. «На сегодняшний день оформлено рекордное количество заявок — 84, что не может не радовать. Мы искренне надеемся, что в следующем году любителей автогонок, которые приняли участие в нашем чемпионате, будет еще больше», — рассказывает один из организаторов, судья тюменской коллегии судей автомобильного и мотоциклетного спорта Илья Соколов.