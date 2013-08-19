Заряженный Juke Nismo теперь и в Тюмени

Помимо внешних доработок инженеры Nismo увеличили мощность двигателя до 200 л.с. и 250 Н•м крутящего момента, перенастроили подвеску и рулевое управление в соответствии с возросшими характеристиками. Версия Nismo получилась «злее», чем обычный Juke, но сохранила баланс между «спортом» и повседневной эксплуатацией, в чем журналисты смогли убедиться лично во время тест-драйва новинки. Но об этом читайте в скором времени в отдельном материале в рубрике «НГР тест-драйвы».