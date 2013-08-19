Заряженный Juke Nismo теперь и в Тюмени

Показ новой модели проходил в канун большого автоспортивного праздника Nismo G-Drive Show, одним из организаторов которого выступила марка Nissan, поэтому и представление Nissan Juke Nismo было выдержано в атмосфере гонок, ведь к тому обязывала и славная история самого подразделения Nismo, и дух новой машины.
При входе в шоу-рум дилерского центра посетителей ожидала пятерка сверкающих на солнце лаком кроссоверов, а сама презентация проходила в формате живого диалога представителей прессы с сотрудниками компании Nissan, посетившими мероприятие. Официальную часть открыл фильм, рассказавший об истории бренда Nismo, настоящем и будущем этого подразделения по подготовке спортивных и тюнинговых версий автомобилей Nissan, ведь Nismo это ни что иное, как аббревиатура Nissan Motorsport, которой обозначаются «заряженные» модификации машин японской марки.
«Nissan запускает в России бренд Nismo — уже начались продажи первой модели из этой линейки, которой стал Nissan Juke Nismo», — рассказал пиар-менеджер «Nissan Россия» Роман Скольский, открывший презентацию.
Иван Максимов, ответственный за Nissan Juke в России, отметил, что с момента старта продаж модели в Европе и России своих владельцев нашли свыше 350 тысяч кроссоверов, а с апреля 2013 года, когда начались продажи версии Nismo, их приобрели уже 250 человек.
«Основными отличиями версии Nismo от обычного Juke являются красные накладки на зеркала и красная линия по нижней кромке автомобиля, подчеркивающая аэродинамический обвес. Добавлены 18-дюймовые облегченные колесные диски, появились светодиодные ходовые огни, тонировка фар, глянцевые центральные стойки, новые бамперы и расширенные колесные арки, а сзади появились диффузор, антикрыло и увеличенная накладка на выхлопную трубу. В интерьере изменения свелись к отделке салона замшей и алькантарой, установке сидений с усиленной боковой поддержкой, тахометру с логотипом Nismo, фирменной табличке на центральной консоли и вставкам из черного глянца», — акцентировал внимание Иван Максимов.
Помимо внешних доработок инженеры Nismo увеличили мощность двигателя до 200 л.с. и 250 Н•м крутящего момента, перенастроили подвеску и рулевое управление в соответствии с возросшими характеристиками. Версия Nismo получилась «злее», чем обычный Juke, но сохранила баланс между «спортом» и повседневной эксплуатацией, в чем журналисты смогли убедиться лично во время тест-драйва новинки. Но об этом читайте в скором времени в отдельном материале в рубрике «НГР тест-драйвы».
Новый Nissan Juke Nismo доступен в двух версиях — переднеприводной с шестиступенчатой механической коробкой передач и полноприводной с вариатором по цене 1 074 000 и 1 193 000 рублей соответственно. Обе модификации оснащаются одинаковым бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра и уже доступны в салонах официального дилера.