В выходные задержали 150 пьяных водителей

«Особое внимание уделялось проверке водителей, выезжающих с мест массового отдыха. В Тюмени проведены „сплошные“ проверки водителей на состояние опьянения, однако это не остановило некоторых горожан от пьяных поездок. В воскресенье рано утром 21-летняя девушка со стажем за рулем один год в состоянии опьянения въехала на автомобиле Ford в ограждение на путепроводе по улице Мельникайте, травмирован пьяный 25-летний пассажир иномарки», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.