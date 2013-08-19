В выходные задержали 150 пьяных водителей

В ходе целевых выездов специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области в Заводоуковском районе задержаны 5 нетрезвых водителей, в Тюменском районе — 9 пьяных за рулем.
«Особое внимание уделялось проверке водителей, выезжающих с мест массового отдыха. В Тюмени проведены „сплошные“ проверки водителей на состояние опьянения, однако это не остановило некоторых горожан от пьяных поездок. В воскресенье рано утром 21-летняя девушка со стажем за рулем один год в состоянии опьянения въехала на автомобиле Ford в ограждение на путепроводе по улице Мельникайте, травмирован пьяный 25-летний пассажир иномарки», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.
У каждого третьего водителя, задержанного в Тюмени пьяным за рулем, показания алкотестера составили более 1 мг/л. Среди нетрезвых водителей — три дамы.
Проведение массовых «сплошных» проверок водителей на состояние опьянения не дает разового результата, как правило, задерживается не так много пьяных водителей, но достигается профилактический эффект — водители понимают, что проверить на трезвость за рулем могут каждого, поэтому нарушать нельзя.