nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В выходные задержали 150 пьяных водителей

19 августа 2013, 15:10
За два выходных дня в ходе проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 120 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 40 из них — в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

В ходе целевых выездов специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области в Заводоуковском районе задержаны 5 нетрезвых водителей, в Тюменском районе — 9 пьяных за рулем.

«Особое внимание уделялось проверке водителей, выезжающих с мест массового отдыха. В Тюмени проведены „сплошные“ проверки водителей на состояние опьянения, однако это не остановило некоторых горожан от пьяных поездок. В воскресенье рано утром 21-летняя девушка со стажем за рулем один год в состоянии опьянения въехала на автомобиле Ford в ограждение на путепроводе по улице Мельникайте, травмирован пьяный 25-летний пассажир иномарки», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.

У каждого третьего водителя, задержанного в Тюмени пьяным за рулем, показания алкотестера составили более 1 мг/л. Среди нетрезвых водителей — три дамы.

Проведение массовых «сплошных» проверок водителей на состояние опьянения не дает разового результата, как правило, задерживается не так много пьяных водителей, но достигается профилактический эффект — водители понимают, что проверить на трезвость за рулем могут каждого, поэтому нарушать нельзя.

#Новости#Алкоголь#Тюменская область#Тюмень#Водители#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25