Тюменцам показали, как правильно подтягиваться на турнике

Мастер-класс по занятиям на турнике для горожан провели представители спортивно-молодежного движения Street workout. В уличной тренировке приняли участие тюменцы от мала до велика. В рамках соревновательной программы дети висели на турнике и выполняли стойку «стульчик», взрослые — подтягивались и приседали. Примером для любителей спорта стало показательное выступление команды движения Street workout. Кроме того, перед горожанами выступили чирлидеры из группы поддержки МФК «Тюмень».
Отметим, что до конца лета в Тюмени пройдут еще два мероприятия в рамках «Фестиваля здоровья» — 24 августа на аллее у Выставочного центра (Севастопольская, 12) и 31 августа в гимназии № 1 (ул. Крупская, 21). Начало в 11.00.
Видео Сергея Шарапова