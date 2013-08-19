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Тюменцам показали, как правильно подтягиваться на турнике

19 августа 2013, 15:35
Тюменцам показали, как правильно подтягиваться и делать «уголок»: очередной мастер-класс в рамках «Фестиваля здоровья» прошел в минувшие выходные на площадке у ТЦ «Фаворит».
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Тюмень

Мастер-класс по занятиям на турнике для горожан провели представители спортивно-молодежного движения Street workout. В уличной тренировке приняли участие тюменцы от мала до велика. В рамках соревновательной программы дети висели на турнике и выполняли стойку «стульчик», взрослые — подтягивались и приседали. Примером для любителей спорта стало показательное выступление команды движения Street workout. Кроме того, перед горожанами выступили чирлидеры из группы поддержки МФК «Тюмень».

Отметим, что до конца лета в Тюмени пройдут еще два мероприятия в рамках «Фестиваля здоровья» — 24 августа на аллее у Выставочного центра (Севастопольская, 12) и 31 августа в гимназии № 1 (ул. Крупская, 21). Начало в 11.00.

Видео Сергея Шарапова

#Новости#Спорт#Фестивали#Тюмень#Таня
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