Тюменцам показали, как правильно подтягиваться на турнике

Мастер-класс по занятиям на турнике для горожан провели представители спортивно-молодежного движения Street workout. В уличной тренировке приняли участие тюменцы от мала до велика. В рамках соревновательной программы дети висели на турнике и выполняли стойку «стульчик», взрослые — подтягивались и приседали. Примером для любителей спорта стало показательное выступление команды движения Street workout. Кроме того, перед горожанами выступили чирлидеры из группы поддержки МФК «Тюмень».