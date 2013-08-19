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Собаке с переломанными ребрами нужна передержка

19 августа 2013, 12:36
Псу с непростой судьбой срочно нужна передержка. Клич в соцсетях кинули волонтеры фонда помощи бездомным животным «Горячая линия «Потеряшки».
Сюжет
Тюмень

Раненого кобеля Барона 2 июля забрали с улицы Тюменской в районе ДОКа — пса избили палкой и порезали ножом.

«У парня все хорошо заживает, уже никаких уколов и обработки ран не нужно. Необходимо просто немного времени на передержке, чтобы зажили переломанные ребра. Мы не можем его вернуть в тот двор, где так жестоко с ним обошлись. Ласковый, добрый, не пакостливый. Передержку лучше во двор, в вольер, так как пес не приучен к улице и, по словам местных жителей, периодически жил в квартире», — рассказывают в «Потеряшках».

Если вы готовы помочь многострадальцу, звоните волонтеру Елене по номеру 8-922-473-44-66. Для передержки фонд предоставит все необходимое: корм, поводок, миски.

#Новости#Горячая линия Потеряшки#Бездомные животные#Тюмень#Благотворительность#Olga#Общество
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