Собаке с переломанными ребрами нужна передержка

«У парня все хорошо заживает, уже никаких уколов и обработки ран не нужно. Необходимо просто немного времени на передержке, чтобы зажили переломанные ребра. Мы не можем его вернуть в тот двор, где так жестоко с ним обошлись. Ласковый, добрый, не пакостливый. Передержку лучше во двор, в вольер, так как пес не приучен к улице и, по словам местных жителей, периодически жил в квартире», — рассказывают в «Потеряшках».