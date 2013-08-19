Школьник обокрал бабушку, а 50-летний алкоголик — пожилую мать

76-летняя жительница областного центра обратилась в дежурную часть отдела полиции № 5 с заявлением о том, что из ее дома пропала новая, еще запакованная, мультиварка. Все указывало на то, что кражу совершил ее безработный сын, который ведет не слишком добропорядочный образ жизни и имеет доступ в жилище пожилой женщины. Экипаж вневедомственной охраны задержал злоумышленника по «горячим следам». Подозреваемый к тому моменту уже сдал похищенную мультиварку в комиссионный магазин. Как выяснилось, 50-летнему злоумышленнику понадобились деньги на очередную порцию спиртного. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. Ущерб для заявительницы мог составить 4 тысячи рублей.