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Школьник обокрал бабушку, а 50-летний алкоголик — пожилую мать

19 августа 2013, 13:32
Тюменские нарушители закона не жалеют даже своих пожилых родственниц. На днях 50-летний мужчина украл мультиварку у своей матери, а на прошлой неделе подросток обворовал родную бабушку.
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Тюмень

Подробности обоих происшествий сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.

76-летняя жительница областного центра обратилась в дежурную часть отдела полиции № 5 с заявлением о том, что из ее дома пропала новая, еще запакованная, мультиварка. Все указывало на то, что кражу совершил ее безработный сын, который ведет не слишком добропорядочный образ жизни и имеет доступ в жилище пожилой женщины. Экипаж вневедомственной охраны задержал злоумышленника по «горячим следам». Подозреваемый к тому моменту уже сдал похищенную мультиварку в комиссионный магазин. Как выяснилось, 50-летнему злоумышленнику понадобились деньги на очередную порцию спиртного. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице. Ущерб для заявительницы мог составить 4 тысячи рублей.

На прошлой неделе в отдел полиции № 7 поступило сообщение о краже 5 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, вором оказался 14-летний внук заявительницы. Придя в гости к бабушке, школьник обратил внимание на оставленный на столе кошелек. Дождавшись момента, когда бабушка пойдет в другую комнату, подросток вытащил деньги из кошелька и поспешил покинуть квартиру.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража).

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