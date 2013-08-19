Школа № 92 набирает 8 первых классов, а в школе № 63 будет 1 «Л»

Его слова подтвердили в пресс-службе городского департамента образования. Как оказалось, в этом году школа № 92 (Тюменский микрорайон, ул. Н.Гондатти, 13) набирает 8 первых классов. В прошлом году их было 9. Однако это еще не абсолютный рекорд Тюмени. В школе № 63 (Восточный микрорайон, ул. Моторостроителей, 6) в этом году будет 1 «Л», а в 2012 году на линейке в честь 1 сентября выстроились 12 первых классов.