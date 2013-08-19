Школа № 92 набирает 8 первых классов, а в школе № 63 будет 1 «Л»

«92 школа в Тюменском микрорайоне набирает классы в начальной школе вплоть до литеры „И“. В привычной практике — четыре первых класса: „А“, „Б“, „В“ и иногда „Г“, но школы в районах, где идет активное строительство, бьют рекорды», — сказал на пресс-конференции директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.
Его слова подтвердили в пресс-службе городского департамента образования. Как оказалось, в этом году школа № 92 (Тюменский микрорайон, ул. Н.Гондатти, 13) набирает 8 первых классов. В прошлом году их было 9. Однако это еще не абсолютный рекорд Тюмени. В школе № 63 (Восточный микрорайон, ул. Моторостроителей, 6) в этом году будет 1 «Л», а в 2012 году на линейке в честь 1 сентября выстроились 12 первых классов.
«Это не повод для гордости, это повод для принятия конкретных решений. Например, в Тюменском микрорайоне в высокой стадии готовности находится новая школа в квартале „Семейный“, она откроется в октябре—ноябре. Это капитально разгрузит школу № 92. На следующий год продолжится работа по строительству третьей школы в Тюменском микрорайоне. В Восточном микрорайоне тоже строится школа», — отметил Алексей Райдер.
Он также рассказал, что жители заречных микрорайонов получат в подарок новую школу уже к 1 сентября. Учебному заведению рассчитано примерно на 1100 учащихся. «Красавица» — так называет будущую школу № 94 Алексей Райдер.
«Мне очень нравятся эти две школы — в Заречном и Тюменском микрорайонах. Ребятишкам, которые будут в них учиться, очень повезет. Мы имеем возможность укомплектовать эти школы по требованиям новых стандартов, что подразумевает, в том числе, другую организацию образовательной среды», — говорит директор областного департамента образования и науки.
В частности, в новых школах будет не совсем привычно выполнено зонирование пространства. Так, фойе в школе № 94 можно будет легко трансформировать в помещение для проведения различных мероприятий, в котором будет даже сцена. Ученики начальных классов, выходя из кабинетов, будут попадать в игровые зоны с планшетами для рисования на стенах, а в библиотеках появится пространство для самых маленьких читателей.