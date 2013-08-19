Родительский комитет выступил против конкурса «Топ-модель по-детски»

В письме ТГРК заявляет, что конкурс может нанести вред детской психике, так как девочек заставляют ускоренно взрослеть, копировать манеру поведения взрослой женщины. «Вместо воспитания целомудрия, кротости, их наоборот заставляют быть похожими на вульгарных и высокомерных женщин, которые считают себя центром мироздания! Девочек приучают пользоваться косметикой, откровенно одеваться как взрослых женщин, и в результате безвозвратно уходят детская чистота, непосредственность, радость. Девочке насильно внушают, что либо она будет как „топ-модель“, либо она будет считаться неполноценной и невостребованной», — пишут представители комитета.
Приводится мнение психолога: «Сущность любого конкурса в наличии выигравших и проигравших. Поражения особенно остро переживают в детском возрасте, когда самооценка еще недостаточно сформировалась. … У проигравшего ребенка может сложиться комплекс неполноценности, который приведет к серьезным последствиям в будущем — к зависти, неуверенности в себе, замкнутости».
Представители Тюменского городского родительского комитета утверждают, что такие конкурсы аморальны по сути и могут привести к нервной анорексии. Кроме того, они наносят урон традиционной русской культуре.
«Просим Вас обратить внимание на деятельность модельного агентства „Имидж“, — обращаются авторы письма к уполномоченной по правам ребенка в Тюменской области Галине Калюжной, — и оценить проект „Топ-модель по-детски“ на предмет негативного влияния на развитие детей и соответствия данного проекта требованиям Федерального Закона „Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации“. Также просим Вас высказать авторитетное мнение относительно проекта „Топ-модель по-детски“ и иных подобных конкурсов красоты для детей».
«Представители родительского комитета беспокоятся напрасно — их мнение ни на чем не основано, — прокомментировали в модельном агентстве „Имидж“. — С девочками будут работать опытные специалисты, психологи. Мы проводим конкурс уже не первый год, и все всегда было в порядке. Жаль, что ТГРК не обратился непосредственно к нам, а решил выразить свою позицию именно в такой форме».
С Галиной Дмитриевной Калюжной NashGorod.ru связаться не удалось. С полной версией письма можно познакомиться по ссылке. файл