Родительский комитет выступил против конкурса «Топ-модель по-детски»

«Представители родительского комитета беспокоятся напрасно — их мнение ни на чем не основано, — прокомментировали в модельном агентстве „Имидж“. — С девочками будут работать опытные специалисты, психологи. Мы проводим конкурс уже не первый год, и все всегда было в порядке. Жаль, что ТГРК не обратился непосредственно к нам, а решил выразить свою позицию именно в такой форме».