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Рестораны просуществовали только один день

19 августа 2013, 12:17
В воскресенье двор дома № 45 по улице Республики превратился на несколько часов в гостеприимный ресторан «Частная жизнь». На деревьях висели репродукции картин, и играла музыка из далекой Франции.
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Тюмень

У въезда во двор стоял красный автомобиль с «Эйфелевой башней», которая должна была стать ориентиром для гостей ресторана «Vie privee» Двор был украшен воздушными шариками, у скамеек стояли столики с красными скатертями и, конечно же, в центре импровизированного зала уютно расположился фуршетный стол с аппетитными закусками и сладостями.

Так дворик преобразился в рамках фестиваля еды, где каждый может открыть ресторан на один день. Впервые такое мероприятие прошло в в Финляндии в 2011 году, суть его в том, что каждый желающий может воплотить свои мечты и, пусть ненадолго, но открыть свой ресторан и представить публике свои замыслы.

Своими идеями поделилась организатор и идейный вдохновитель ресторана «Частная жизнь» Наталья: «Я всегда знала, что хочу назвать мой ресторан именно „Частная жизнь“, я также видела, как он будет выглядеть, но к сожалению, открыть свой ресторан нет возможности, прежде всего, финансовой, поэтому мы решили поучаствовать в этом фестивале, тем более, что он все более популярен в России».

Гости могли оценить качество обслуживания ресторана самостоятельно и положить в «кассу» приемлемую на их взгляд сумму либо не платить вообще. Однако все кто попробовали вкусные эклеры, пирожные, горячий чай и прочие вкусности — равнодушными не остались.

Это не единственное заведение на один день, которое открылось в рамках «Ресторанного дня» в Тюмени. Никита Фоминцев в Яблоневой роще организовал кофейню с провокационным называнием Handjob («Кофейня ручной работы»), где каждый мог угоститься кофе с не менее двусмысленным названием Blowjob. Кроме того, гостям предлагались десерты, сытная закуска и лимонад.

Елена Яичникова

#Новости#Ресторан#Еда#Тюмень#Ирина#Культура
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