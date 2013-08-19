Рестораны просуществовали только один день

Так дворик преобразился в рамках фестиваля еды, где каждый может открыть ресторан на один день. Впервые такое мероприятие прошло в в Финляндии в 2011 году, суть его в том, что каждый желающий может воплотить свои мечты и, пусть ненадолго, но открыть свой ресторан и представить публике свои замыслы.