Ремонт теплосетей: не все подрядчики идут в графике

Ремонт теплосетевого комплекса в Тюмени продолжается. На 12 объектах, которые выполнялись в рамках муниципальных контрактов, работы закончены. В стадии завершения еще 28. Сроки окончания работ на них назначены на сентябрь. Всего планируется отремонтировать по муниципальным контрактам 25 километров, в рамках инвестиционной программы УТСК — порядка 11 километров сетей, информирует пресс-служба администрации города.
17 августа проинспектировали ход работ глава администрации города Тюмени Александр Моор, его заместитель Александр Шпиренко, а также руководители и специалисты сетевых организаций.
Участок теплотрассы по улице Бабарынка отремонтирован на 40%. Подрядчик ООО «Инженерно-производственный центр «Альянс» серьезно отстает от графика. Причины — проблемы с организацией работ и поставками материалов. Учитывая, что износ теплотрассы был высоким, то остановить ремонт на полпути из-за нерадивого подрядчика было невозможно. Специалисты департамента городского хозяйства усилили контроль за организацией работ, увеличили количество бригад. За просроченные дни подрядчиком будет выплачен изрядный штраф.
По улице Ямской в рамках инвестиционной программы компания «УТСК» ТТС выполняет ремонт и замену тепловых сетей. Только за минувший зимний период на участке было зафиксировано 6 порывов. В рамках этой работы будет сделан отрезок протяженностью порядка 700 метров. Реконструкцию тепломагистрали ведет подрядчик ООО «Интерполис». На сегодняшний день выполнено 50% от общего объема работ. Окончание назначено на 27 августа. Главный инженер ОАО «УТСК» ТТС Айдар Ильясов рассказал, что будет выполнена высокоэффективная изоляция сетей, это обеспечит сокращение потерь тепла и исключит аварийность на данных участках, а также позволит оказывать более качественную и надежную услугу теплоснабжения района.
Глава администрации обратил внимание на то, что подрядчики обязаны качественно восстановить благоустройство. Нередко на месте раскопов образуются ямы и провалы. Это быть не должно. «Если это проезжая часть, то такие действия влияют на безопасность дорожного движения. Сегодня мы акцентировали внимание подрядчиков на том, что восстанавливать благоустройство нужно качественно, с применением всех необходимых технологий по утрамбовке основания и выполнения асфальтового покрытия из качественных материалов, потому что если через год, после зимы, на этом месте будут провалы, подрядчиков обяжут восстанавливать это за свой счет», — сказал он.
На улице Южной, рядом с колледжем связи, также ведется реконструкция участка трассы. В общей сложности компании-подрядчику предстоит сделать 803 метра (в двухтрубном исчислении). На следующий год в планах продолжить работы по замене сетей на улице Тимирязева. В результате этот район Червишевского тракта, как и район Дома обороны, получит значительное улучшение ситуации по теплоснабжению.
На особом контроле ремонт теплотрассы на участке от улицы Валерии Гнаровской до улицы Широтной. ООО «РегионСнаб» сейчас совершает «трудовой подвиг», пытаясь сократить отставание от графика. Бригады подрядчика работают в три смены. Причина отставания — задержки с поставкой труб. Прораб и главный инженер организации заверили участников совещания, что уже 27 августа закончат линейную часть, и горячее водоснабжение появится в домах этого района.
Реконструкция магистрали на Широтной (микрорайон Восточный-2) ведется с целью подключения новых потребителей, для этого необходимо увеличение диаметра трубы. Из-за того что там высокий уровень грунтовых вод, пришлось срочно искать новые технические решения… Бригады тоже работают в три смены, им предстоит заменить более 1000 метров труб. Планирует выполнить основные работы до 1 сентября.
«У нас, как обычно, идеальной картинки не бывает. В ходе выполнения муниципальных контрактов и контрактов УТСК всегда есть различные нюансы, влияющие на приостановку работ: где-то это несвоевременная поставка материалов, где-то — погодные условия (дожди)… Но, тем не менее, ход работ и по опрессовке, и по капитальному ремонту сетей находится на контроле. Задача всем подрядчикам и владельцам сетей поставлена такая, чтобы к 1 сентября все работы были закончены, и горячая вода была включена. После первого сентября уже можно производить засыпку и заниматься восстановлением благоустройства. Подрядные организации обязаны понимать, что начало сентября — это крайний срок. Есть дома, где воды нет почти два месяца, к сожалению, вынужден это признать… Сегодня ведется жесткий контроль за сроками: составлен поадресный график ведения работ, прописаны сроки включения домов. Ежедневно в администрации города проходят селекторные совещания с участием компаний УТСК, „Тепло Тюмени“, все сложные вопросы мы контролируем. Надеюсь, что к 1 сентября все жители Тюмени будут с горячей водой», — подвел итог выездного совещания Александр Моор.