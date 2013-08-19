Ремонт теплосетей: не все подрядчики идут в графике

«У нас, как обычно, идеальной картинки не бывает. В ходе выполнения муниципальных контрактов и контрактов УТСК всегда есть различные нюансы, влияющие на приостановку работ: где-то это несвоевременная поставка материалов, где-то — погодные условия (дожди)… Но, тем не менее, ход работ и по опрессовке, и по капитальному ремонту сетей находится на контроле. Задача всем подрядчикам и владельцам сетей поставлена такая, чтобы к 1 сентября все работы были закончены, и горячая вода была включена. После первого сентября уже можно производить засыпку и заниматься восстановлением благоустройства. Подрядные организации обязаны понимать, что начало сентября — это крайний срок. Есть дома, где воды нет почти два месяца, к сожалению, вынужден это признать… Сегодня ведется жесткий контроль за сроками: составлен поадресный график ведения работ, прописаны сроки включения домов. Ежедневно в администрации города проходят селекторные совещания с участием компаний УТСК, „Тепло Тюмени“, все сложные вопросы мы контролируем. Надеюсь, что к 1 сентября все жители Тюмени будут с горячей водой», — подвел итог выездного совещания Александр Моор.