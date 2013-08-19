Нетрезвая девушка въехала в ограждение

В областном центре около четырех часов утра на перекрестке улиц Первомайской и Герцена столкнулись Honda Civic и ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу «десятке», водитель которой, в свою очередь не сумел избежать столкновения, возможно, потому что был пьян. В результате аварии пострадали две 18-летние пассажирки автомобилей, у девушек травмы головы.