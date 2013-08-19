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Нетрезвая девушка въехала в ограждение

19 августа 2013, 13:29
Два человека погибли и 44 получили травмы в 39 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие пятницу и выходные дни.
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Тюмень

В половине девятого часа утра в пятницу на 322 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись автомобиль Lada Priora и тягач Mercedes с цистерной-полуприцепом. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, что и послужило причиной аварии. В результате происшествия 46-летний пассажир «Лады» погиб, также 46-летний водитель получил черепно-мозговую травму, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Около 11 часов вечера в субботу на 252 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в окрестностях Тобольска неустановленным автомобилем сбит пешеход. От полученных травм мужчина скончался. Личность погибшего устанавливается. Автомобиль скрылся с места происшествия, его розыск ведут сотрудники ГИБДД.

Несовершеннолетние скутеристы стали участниками ряда происшествий на дорогах области в субботу.

В 8 часов вечера в Тобольске 16-летний подросток на скутере выехал на перекресток улице Октябрьской и переулка Рощинский на запрещающий сигнал светофора, в результате чего скутер столкнулся с «Жигулями» седьмой модели. Юноша получил тяжелые травмы: черепно-мозговую и перелом ключицы.

Также перелом ключицы у 14-летнего скутериста, столкнувшегося с трактором Т-40 в селе Голышманово. Авария произошла около 10 часов вечера на улице Омской райцентра.

Еще один скутер «кувыркнулся» в деревне Карасуль Ишимского района около 11 часов вечера. Ехавшему на нем 13-летнему подростку повезло, он отделался ушибами.

В воскресенье дорожные аварии совершали уже не подростки-скутеристы, а вполне взрослые и пьяные водители автомобилей.

В семь часов вечера на 5 километре дороги Богандинский — Червишево в Тюменском районе съехал в кювет и перевернулся ВАЗ-2110. 39-летний водитель был нетрезв. В результате аварии мужчина получил сотрясение головного мозга.

В областном центре около четырех часов утра на перекрестке улиц Первомайской и Герцена столкнулись Honda Civic и ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу «десятке», водитель которой, в свою очередь не сумел избежать столкновения, возможно, потому что был пьян. В результате аварии пострадали две 18-летние пассажирки автомобилей, у девушек травмы головы.

Около восьми часов утра на путепроводе улицы Мельникайте в направлении микрорайонов 21-летняя нетрезвая девушка на Ford Focus не справилась с управлением и въехала в металлическое ограждение. В результате происшествия черепно-мозговую травму получил 25-летний пассажир иномарки.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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