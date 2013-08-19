На Мельникайте откроют прямой ход: новые схемы движения

Как сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области, временное движение по прямому ходу на строящейся транспортной развязке у ТЦ «Южный» планируют открыть 22 августа. В связи с этим с 22 августа по 10 сентября текущего года будет изменена схема движения автотранспорта на территории, прилегающей к строительной площадке.