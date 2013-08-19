На Мельникайте откроют прямой ход: новые схемы движения

Как сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области, временное движение по прямому ходу на строящейся транспортной развязке у ТЦ «Южный» планируют открыть 22 августа. В связи с этим с 22 августа по 10 сентября текущего года будет изменена схема движения автотранспорта на территории, прилегающей к строительной площадке.
Теперь движение по улице Мельникайте со стороны центра будет возможно только прямо по эстакаде, по кольцу направо на улицу Чаплина и налево на Широтную.
Движение по улице Мельникайте со стороны ТЦ «Лента» возможно только прямо по эстакаде.
Если требуется повернуть на Широтную, то необходимо доехать до улицы Валерии Гнаровской, повернуть на нее, а дальше проехать по проезду 9 Мая или улице Николая Федорова до Широтной.
Если при движении со стороны ТЦ «Лента» необходимо повернуть на улицу Чаплина, то необходимо проехать по улице Мельникайте до 30 лет Победы и повернуть на Молодежную.
Движение по улице Чаплина возможно только прямо по кольцу на Широтную. Если требуется повернуть налево на Мельникайте, то необходимо двигаться по улицам Молодежной и 30 лет Победы.
Движение по улице Широтной возможно только прямо по кольцу на улицу Чаплина. Если с Широтной требуется выехать на Мельникайте в сторону центра, то необходимо заблаговременно повернуть на улицу Федорова или проезд 9 Мая.
Если при движении с Широтной необходимо выехать на объездную дорогу, нужно проехать прямо на улицу Николая Чаплина, затем свернуть налево по улице Салехардской или Демьяна Бедного на улицу Самарцева.
Главное управление строительства Тюменской области приносит свои извинения за временные неудобства и просит автолюбителей выбирать альтернативные маршруты движения.