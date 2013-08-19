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«Моя планета» приехала снимать тюменские достопримечательности

19 августа 2013, 17:08
В Тюмень прибыла съемочная группа телеканала «Моя планета». Она будет снимать видеосюжеты о туристических ресурсах нашего края.
Сюжет
Тюмень

Группа телеканала снимет в Тюменской области 5 видеосюжетов о разных туристических направлениях региона: медицинском, рекреационном, познавательном, паломническом туризме и прочих.

Напомним, что государственный контракт на съемку и прокат тематической передачи о туристических ресурсах Тюменской области заключил департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Основные направления развития внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» на 2013–2015 гг. Цена контракта, согласно информации на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов, составила 2 442 тысячи рублей.

Конечной целью всех мероприятий является содействие увеличению потока туристов в Тюменскую область и продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках, сообщает областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

#Новости#Телевидение#Тюмень#Туризм#Ирина#Культура
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