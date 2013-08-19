«Моя планета» приехала снимать тюменские достопримечательности

Группа телеканала снимет в Тюменской области 5 видеосюжетов о разных туристических направлениях региона: медицинском, рекреационном, познавательном, паломническом туризме и прочих.
Напомним, что государственный контракт на съемку и прокат тематической передачи о туристических ресурсах Тюменской области заключил департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Основные направления развития внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» на 2013–2015 гг. Цена контракта, согласно информации на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов, составила 2 442 тысячи рублей.
Конечной целью всех мероприятий является содействие увеличению потока туристов в Тюменскую область и продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках, сообщает областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.