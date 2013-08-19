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Любителей спорта объединил фестиваль «Здравый сМЫСл»

19 августа 2013, 11:10
Фестиваль уличного спорта «Здравый сМЫСл» прошел в Тюмени на прошлой неделе. На территории школы № 91 собрались горожане, неравнодушные к здоровому образу жизни.
Сюжет
Тюмень

Участники фестиваля были полны драйва и позитива. Собравшихся объединяла любовь к спорту. Фестиваль наглядно показал, что спорт — это не просто полезно, а модно и круто.

В рамках фестиваля любой смог посмотреть спортивное шоу и попробовать свои силы в соревнованиях и конкурсах. Во время мероприятия на площадке Street workout был установлен рекорд: 22 265 повторений силовых упражнений число, равное количеству дней со дня основания Тюменской области. Также всех желающих ждали конкурс на максимальное количество подтягиваний, гиревой спорт, мастер-классы по кроссфиту, аэробике и уличным танцам.

За время мероприятия граффитчики нарисовали логотип фестиваля размером 27 квадратных метров. Самые сильные и ловкие участники получили дипломы и призы.

Надежда Парилова

Видео Сергея Шарапова

#Новости#Спорт#Фестивали#Тюмень#Таня
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