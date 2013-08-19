Любителей спорта объединил фестиваль «Здравый сМЫСл»

Участники фестиваля были полны драйва и позитива. Собравшихся объединяла любовь к спорту. Фестиваль наглядно показал, что спорт — это не просто полезно, а модно и круто.
В рамках фестиваля любой смог посмотреть спортивное шоу и попробовать свои силы в соревнованиях и конкурсах. Во время мероприятия на площадке Street workout был установлен рекорд: 22 265 повторений силовых упражнений число, равное количеству дней со дня основания Тюменской области. Также всех желающих ждали конкурс на максимальное количество подтягиваний, гиревой спорт, мастер-классы по кроссфиту, аэробике и уличным танцам.
За время мероприятия граффитчики нарисовали логотип фестиваля размером 27 квадратных метров. Самые сильные и ловкие участники получили дипломы и призы.
Надежда Парилова
Видео Сергея Шарапова