Любителей спорта объединил фестиваль «Здравый сМЫСл»

В рамках фестиваля любой смог посмотреть спортивное шоу и попробовать свои силы в соревнованиях и конкурсах. Во время мероприятия на площадке Street workout был установлен рекорд: 22 265 повторений силовых упражнений число, равное количеству дней со дня основания Тюменской области. Также всех желающих ждали конкурс на максимальное количество подтягиваний, гиревой спорт, мастер-классы по кроссфиту, аэробике и уличным танцам.