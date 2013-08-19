BMW снес на трассе остановку

Также вполне вероятно, что водитель был пьян. На это указывает тот факт, что он не стал вызывать на место аварии ни сотрудников ГИБДД, ни медиков. Возможно, что из-за сработавшей подушки безопасности человек не пострадал или отделался легкими травмами, поэтому и не позвонил в скорую. Но ДПС по каким-то причинам он все-таки тревожить не стал — в Госавтоинспекции сообщили, что никто для оформления ДТП не выезжал.