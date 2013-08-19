BMW снес на трассе остановку

По информации очевидцев, автомобиль BMW X5 снес металлическую автобусную остановку по направлению в город и с переворотом «ушел» в кювет. Скорее всего, кроссовер двигался на высокой скорости.
Также вполне вероятно, что водитель был пьян. На это указывает тот факт, что он не стал вызывать на место аварии ни сотрудников ГИБДД, ни медиков. Возможно, что из-за сработавшей подушки безопасности человек не пострадал или отделался легкими травмами, поэтому и не позвонил в скорую. Но ДПС по каким-то причинам он все-таки тревожить не стал — в Госавтоинспекции сообщили, что никто для оформления ДТП не выезжал.
Добавим, что опрокинутый остановочный комплекс находится на балансе Управления автомобильных дорог Тюменской области. В администрации Боровского муниципального образования рассказали, что восстановления остановки — вопрос весьма затратный. В зависимости от причиненного ущерба нужно будет провести определенные работы: старый комплекс увезти, починить, привезти новый, установить, приварить.
В пресс-службе ГУСа отмечают, что, согласно договору между подрядчиком и заказчиком, в случае порчи имущества третьим лицом, восстановительные работы проводятся за счет заказчика, если не удается установить виновника происшествия. В данном случае подрядчиком является ОАО «ТОДЭП». Если будет доказано, что остановочный комплекс действительно снес водитель BMW, дорожники подадут на него в суд.
Фото Тимура Закирова