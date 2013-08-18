Тюменцы сдали 400 кг макулатуры и 15 кг батареек

«Гости и участники акции „Зеленая суббота“ узнали, что макулатура — один из наиболее распространенных видов отходов производства и потребления. Переработка макулатуры позволяет уменьшить количество бытовых отходов, и, что особенно важно, — вносит вклад в сохранение лесов. Как известно, 100 кг макулатуры могут сохранить жизнь 1 дереву. Однако от производства бумаги страдают не только деревья. Из всех отраслей промышленности целлюлозно-бумажная — крупнейший потребитель воды и пятый по потреблению электричества. При изготовлении бумаги из макулатуры расход энергии ниже в два раза, а воды — в сто раз», — сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Тюменской области.