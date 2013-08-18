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Тюменцы сдали 400 кг макулатуры и 15 кг батареек

18 августа 2013, 14:08
Настоящий экологический праздник вторичной переработки и рационального использования ресурсов прошел накануне, 17 августа у центра «Современник». В рамках акции «Зеленая суббота», организованной Росприроднадзором и НИИ экологии, тюменцы приносили и сдавали макулатуру и батарейки.
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Тюмень

«Гости и участники акции „Зеленая суббота“ узнали, что макулатура — один из наиболее распространенных видов отходов производства и потребления. Переработка макулатуры позволяет уменьшить количество бытовых отходов, и, что особенно важно, — вносит вклад в сохранение лесов. Как известно, 100 кг макулатуры могут сохранить жизнь 1 дереву. Однако от производства бумаги страдают не только деревья. Из всех отраслей промышленности целлюлозно-бумажная — крупнейший потребитель воды и пятый по потреблению электричества. При изготовлении бумаги из макулатуры расход энергии ниже в два раза, а воды — в сто раз», — сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Тюменской области.

В итоге за четыре часа акции горожане сдали 400 кг макулатуры и 15 кг батареек. А это значит, удалось сохранить жизнь примерно четырем взрослым деревьям и предотвратить загрязнение окружающей среды токсичными веществами и тяжелыми металлами. Подобная акция состоится и в ближайшую субботу, место проведения появится на сайте управления Росприроднадзора по Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Экология#Таня#Общество
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