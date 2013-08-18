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ФК «Тюмень» обыграл «Сызрань» и вышел в 1/32 Кубка России

18 августа 2013, 12:45
ФК «Тюмень» одержал победу над футбольным клубом «Сызрань-2003» в матче 1/64 финала Кубка России. Игра прошла накануне, 17 августа, на стадионе «Геолог».
Сюжет
Тюмень

Тюменцы держались на родном поле достаточно уверенно. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Тюмень» Константин Галкин отметил хорошие подходы своих подопечных и то, как они контролировали мяч. Однако тюменской команде, на протяжении всего матча создававшей острые моменты, все время чего-то не хватало для того, чтобы мяч оказался-таки в воротах «Сызрани». Что касается гостей, то и они не смогли забить «Тюмени» ни одного гола — как в основное время, так и в дополнительное.

Исход нервного, непростого для обеих сторон матча решила серия послематчевых пенальти. Вратарь «Тюмени» Федор Бурдыкин держался молодцом, но все же пропустил три мяча. Однако его товарищи по команде забили в ворота «Сызрани» на один гол больше, и ФК «Тюмень» вышел победителем из этой встречи. Счет по пенальти — 4:3.

Матч 1/32 финала Кубка России ФК «Тюмень» сыграет на домашнем поле с командой «Енисей» из Красноярска.

Видео с официального сайта ФК «Тюмень»

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