ФК «Тюмень» обыграл «Сызрань» и вышел в 1/32 Кубка России

Тюменцы держались на родном поле достаточно уверенно. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Тюмень» Константин Галкин отметил хорошие подходы своих подопечных и то, как они контролировали мяч. Однако тюменской команде, на протяжении всего матча создававшей острые моменты, все время чего-то не хватало для того, чтобы мяч оказался-таки в воротах «Сызрани». Что касается гостей, то и они не смогли забить «Тюмени» ни одного гола — как в основное время, так и в дополнительное.
Исход нервного, непростого для обеих сторон матча решила серия послематчевых пенальти. Вратарь «Тюмени» Федор Бурдыкин держался молодцом, но все же пропустил три мяча. Однако его товарищи по команде забили в ворота «Сызрани» на один гол больше, и ФК «Тюмень» вышел победителем из этой встречи. Счет по пенальти — 4:3.
Матч 1/32 финала Кубка России ФК «Тюмень» сыграет на домашнем поле с командой «Енисей» из Красноярска.
Видео с официального сайта ФК «Тюмень»