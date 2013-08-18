ФК «Тюмень» обыграл «Сызрань» и вышел в 1/32 Кубка России

Тюменцы держались на родном поле достаточно уверенно. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Тюмень» Константин Галкин отметил хорошие подходы своих подопечных и то, как они контролировали мяч. Однако тюменской команде, на протяжении всего матча создававшей острые моменты, все время чего-то не хватало для того, чтобы мяч оказался-таки в воротах «Сызрани». Что касается гостей, то и они не смогли забить «Тюмени» ни одного гола — как в основное время, так и в дополнительное.