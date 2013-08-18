Добычей форточника-рецидивиста стала женская сумка

«Проходя по улице Ватутина, молодой человек обратил внимание на открытое окно в доме. Злоумышленник, выставив москитную сетку с окна, проник в чужой дом. Похитив первое, что попалось на глаза — женскую сумку, злоумышленник сразу же скрылся с места преступления. Хозяева в этот момент спали, а утром, обнаружив пропажу, незамедлительно обратились в полицию», — рассказади в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.