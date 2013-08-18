Добычей форточника-рецидивиста стала женская сумка

«Проходя по улице Ватутина, молодой человек обратил внимание на открытое окно в доме. Злоумышленник, выставив москитную сетку с окна, проник в чужой дом. Похитив первое, что попалось на глаза — женскую сумку, злоумышленник сразу же скрылся с места преступления. Хозяева в этот момент спали, а утром, обнаружив пропажу, незамедлительно обратились в полицию», — рассказади в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Вора установили и задержали в кратчайшие сроки: в помещении были сняты отпечатки пальцев, которые совпали с данными, имеющимися в базе АДИС «Папилон». 37-летний задержанный — житель областного центра — работает водителем на одном из тюменских предприятии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В настоящее время похищенное изъято и возращено законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).